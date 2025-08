Dorothy Johnson Vaughan, chi era la matematica e programmatrice statunitense la cui storia è stata raccontata nel film "Il diritto di contare"?

Dorothy Johnson Vaughan, nata nel 1910 a Kansas City, è stata una delle donne più importanti nel mondo scientifico. A lungo ha lavorato in collaborazione con la NASA, dando un contributo fondamentale per la corsa allo spazio. La sua storia, così come quella di altre due scienziate afroamericane, è stata raccontata nel film “Il diritto di contare”. Ma al di là della storia raccontata nella pellicola, chi è stata Dorothy Vaughan? Matematica e programmatrice, Dorothy Johnson Vaughan si è laureata da giovanissima dopo aver mostrato un talento fuori dal comune fin da bambina. Per più di dieci anni ha lavorato come professoressa di matematica in Virginia, dedicandosi da vicino della sua famiglia e dei suoi sei figli in un periodo complesso come quello della Grande Depressione. È entrata poi al Langley Research Center della NACA nel 1943, poi diventata NASA.

Qualche anno più tardi la scienziata è stata posta a capo della West Area Computers, dirigendo un gruppo di donne afro-americane. Dorothy Johnson Vaughan è passata alla storia per il suo ruolo nel mondo della scienza e della matematica, ma anche della corsa allo spazio. È stata inoltre colei che anticipò l’introduzione dei computer all’inizio degli anni ’60: imparò infatti il linguaggio di programmazione.

Dorothy Johnson Vaughan: chi era? L’intelligenza mostrata fin da bambina

Fin da piccolissima, Dorothy Johnson Vaughan ha mostrato un’intelligenza fuori dalla media. Per questo ottenne una borsa di studio dalla Conferenza della West Virginia dell’A.M.E. Sunday School Convention e a 19 anni si laureò in matematica con lode. Dopo aver sposato Howard Vaughan, Dorothy ebbe sei figli: si dedicò per tutta la vita a loro ma anche alla sua straordinaria carriera. Per quattordici anni lavorò come insegnante di matematica, per poi passare alla NACA, che diventò poi NASA.

Dopo una vita spesa per la scienza, Dorothy Johnson Vaughan è andata in pensione nel 1971, a 61 anni. È morta poi tanti anni dopo, nel 2008, a 98 anni, circondata dall’amore dei suoi sei figli e dai dieci nipoti. Una vita intera dedicata alla matematica, alla scienza e alla ricerca: Dorothy ha contribuito anche alla corsa allo spazio, tanto che nel 2019 le è stato dedicato un cratere sulla luna.

