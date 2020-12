Dorothy Pennington, Thea Prandi, Isabella Quarantotti/ Le mogli di Eduardo De Filippo

La vita privata di Eduardo De Filippo è stata abbastanza frenetica. Drammaturgo, attore, regista, sceneggiatore e poeta italiano, Eduardo De Filippo ha vissuto la vita privata come sul palcoscenico. Sono state tra le donne importanti della vita di De Filippo. La prima è stata Dorothy Pennington che sposò nel 1982. Lei era americana e conquistò Eduardo De Filippo con la sua cultura. Il matrimonio, però, non durò e fu annullato nel 1952. Successivamente, Eduardo s’innamoraò e sposò colei che diventò non solo la moglie, ma anche la madre dei suoi figli. De Filippo, infatti, sposò Thea Prandi nel 1956. Dal loro amore nacquero Luisella e Luca. La coppia dovette sopportare anche la morte della figlia Luisella. A mettere fine al loro rapporto sarà la moglie di Thea avvenuta nel 1961 dopo una lunga malattia.

L’AMORE CON ISABELLA QUARANTOTTI

In età più adulta, Eduardo De Filippo trovò la tranquillità sentimentale con Isabella Quarantotti, la terza moglie che sposò nel 1977. Fu una storia d’amore unica e importante quella che vissero Eduardo De Filippo e Isabella Quarantotti come raccontò lei stessa ad una Festa de L’Unitàfu: “Trent’ anni assieme. Felicità e dispiaceri. La vita è un brillante sfaccettato, e l’ amore non è una scelta. Ma non mi sono mai annoiata: con Eduardo era impossibile. Certo, furono rinunce. Prima scrivevo libri per ragazzi, facevo traduzioni: accettai di fare quello che lui doveva, non quello che io volevo”. Per entrambi fu il terzo matrimonio. Dopo due esperienze finite male, insieme trovarono la stabilità e con lei continuò ad alimentare il suo genio creativo come fa sapere il portale Napolipiu.



