Dotan/ Chi è? Da Israele l’artista “platinato” di Numb (Concerto di Natale 2020)

Tra gli artisti che si esibiranno questa sera, Vigilia di Natale, al concerto in Vaticano, spicca il nome di Dotan, cantautore olandese di origine israeliana titolare di un doppio disco di platino ed amato dal pubblico di tutto il mondo. Nato 34 anni fa a Gerusalemme Dotan (nome completo Donan Harpenau) ha recentemente rilasciato un’intervista a Sky tg24 lanciando un messaggio di speranza: anche nei momenti peggiori della vita esiste sempre una via di uscita, basta cercarla senza arrendersi di fronte alle difficoltà.

L’obiettivo immediato di Dotan è contagiare con il suo ottimismo i telespettatori che assisteranno al concerto di Natale, cui dedicherà il suo ultimo brano “There Will Be a Way”, scritto prima della pandemia e dal contenuto quanto mai attuale. L’artista ha dichiarato di avere in cantiere vari progetti, che conta di realizzare con il nuovo anno. In particolare ha fatto riferimento ad un nuovo album in lavorazione, che dovrebbe essere pronto a metà 2021.

DOTAN, LA FAMA RAGGIUNTA NEL 2017 CON “7 LAYERS”

Dotan è salito alla ribalta nel 2017 pubblicando l’album “7 Layers” ed ha conquistato il successo internazionale con il singolo “Numb”, che ne ha rappresentato la rinascita dopo anni di profonda crisi personale. “Numb” affronta temi molto delicati, quali la repressione dei sentimenti, l’isolamento ed il senso di solitudine che si prova cercando di nascondere se stessi e la propria natura, incluso l’orientamento sessuale. Dotan è convinto che questo brano abbia avuto una funzione terapeutica, aiutandolo a guardarsi dentro di se eda rivelare quella omosessualità che aveva sempre nascosto, temendo pregiudizi e possibili ripercussioni sulla carriera. E’ successo esattamente il contrario: “Numb” ha fatto esplodere il successo di questo artista, dotato di una bellissima voce e di una sensibilità musicale a 360 gradi. Il cantante parla volentieri della sua professione, mentre si rivela riservatissimo sul fronte della vita privata. Dopo il coming out del 2019 non è noto se l’artista sia fidanzato o meno. Recentemente ha pubblicato una foto in cui appare sorridente, abbracciato ad un bel ragazzo. Se sia o meno il suo compagno tuttavia resta un mistero…



