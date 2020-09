Dotan/ Sui social con un ragazzo misterioso: “Ho questo bellissimo uomo…”

Dotan ha conquistato tutti con la sua bellissima voce e con il suo brano Numb che gli ha permesso di conquistare il successo non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti. I fans del cantautore avranno la possibilità di rivederlo in tv questa sera durante la compilation di Battiti Live 2020, in onda in prima serata su Italia 1. Se, tuttavia, del suo percorso artistico si sa tutto, della vita privata di Dotan si sa davvero poco. Il cantautore, nel 2019, attraverso un lunghissimo post, ha dichiarato di essere gay: “Voglio parlare del mio essere gay perché è una parte importante di me. Per anni ho tentato di nascondere chi sono davvero perché temevo potesse inficiare la mia carriera o che potessi venir giudicato“. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera del 23 maggio 2020, l’artista ha così spiegato come “Numb” rappresenti la sua ripartenza. Con il brano è riuscito a lanciare un messaggio aiutando tantissimi ragazzi a fare coming out. Schietto e sincero, ma anche molto riservato, Dotan non ama molto parlare di sè. Nel suo privato, dunque, c’è un fidanzato?

DOTAN, LA FOTO CON UN RAGAZZO MISTERIOSO

Dotan preferisce far parlare di sè per la musica e non per la sua privata. Tuttavia, sul suo profilo Instagram, lo scorso 18 giugno, è spuntata una foto in cui il cantante abbraccia un ragazzo e sorride all’obiettivo. Uno scatto pubblicato per celebrare l’amore in tutte le sue forme e che ha scatenato la curiosità dei fans che, ancora oggi, si chiedono se il ragazzo accanto all’artista sia effettivamente il fidanzato. Triste per non aver potuto celebrare il Gay Pride a causa della pandemia, lo scorso giugno, pubblicando la foto che vedete qui in alto, Dotan oltre a celebrare l’amore, scrive: “Ho questo bellissimo uomo che chiamo il mio ragazzo intorno al mio braccio… L’amore è amore”.





