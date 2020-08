Dotan/ Video, l’olandese di origini israeliane col successo “No Words”

Dotan sarà tra i protagonisti di Battiti Live con la messa in onda di una nuova tappa oggi, lunedì 10 agosto 2020. L’artista olandese di origini palestinesi classe 1986 è una vera e propria scoperta degli ultimi anni anche se nel 2014 era diventato famoso proprio in Olanda. Il brano che porterà sul palcoscenico è il frizzante “No Words” che ha permesso all’artista di farsi conoscere in tutto il paese. Artista poliedrico e dotato di grande duttilità canora è stato in grado di fare il salto di qualità superando le prove anche dei critici più severi. Dotan è un artista completo di cui sentiremo molto parlare ancora e che ha con il nostro paese sicuramente qualcosa in comune. Il genere balla tra l’indie pop e il rock alternativo, in grado di convincere anche i più scettici. Nonostante questo se gli si può fare un piccolo rimprovero c’è quello legato alla continuità visto che Dotan in 10 anni di carriera ha composto appena due album. Anche se c’è da dire che l’ispirazione è un po’ soggettiva così come i tempi.

Dotan, la sua carriera

Andiamo a conoscere più da vicino Dotan. Questi è nato a Gerusalemme il 26 ottobre del 1986. Successivamente ha poi ottenuto la cittadinanza olandese. Il suo secondo album è quello che gli ha permesso di farsi conoscere. Si chiama 7 Layers ed è uscito nel 2014 raggiungendo il doppio disco di platino e raggiungendo il primo posto nella classifica dei Paesi Bassi. Col tempo è riuscito ad ottenere diversi risultati importanti con date sold out in giro per tutta Europa. Inoltre ha raggiunto la grandissima soddisfazione per un artista olandese di raggiungere il tutto esaurito allo stadio Ziggo Dome di Amsterdam. Nel 2015 e nel 2016 si è esibito con Ben Folds negli Stati Uniti d’America. Vedremo come risponderà il pubblico con la sua partecipazione stasera a un evento molto interessante e frizzante come Battiti Live.

Video, No Words





