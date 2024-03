Dote Sport Lombardia 2023-2024, aumentano le risorse/ Altri 1,5 milioni di euro e innalzato l’Isee

Regione Lombardia ha aumentato le risorse da destinare alla Dote Sport 2023-2024, i fondi destinati ai lombardi che intendono svolgere attività sportive. Nel dettaglio, come si legge su Lombardianotizie.online, si è deciso di introdurre un altro milione e mezzo di aiuto, portando quindi ad un totale di 3,5 milioni la dotazione economica della Dote Sport. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Lara Magoni in occasione, della tappa di ‘Enjoy sport – Lo sport in Lombardia’. L’incremento è stato reso necessario per via delle numerose domande pervenute nelle ultime settimane, di conseguenza, alla luce delle molteplici richieste, si è ben pensato di allargare i fondi. Ricordiamo che si potrà fare domanda entro e non oltre il 22 marzo 2024.

“Siamo l’unica regione in Italia – le parole della sottosegretario Magoni come si legge su Lombardianotizie.online – che mette economie in campo per sostenere le famiglie più disagiate. Tutto ciò per consentire ai propri ragazzi di praticare attività sportive. La dote era partita con risorse per 2 milioni di euro, oggi (ieri ndr) la Giunta ha approvato l’incremento di un milione e mezzo. Risorse che mettiamo a terra per sostenere lo sport, pilastro fondamentale per la crescita dei nostri piccoli lombardi”.

DOTE SPORT LOMBARDIA 2023-2024, AUMENTANO LE RISORSE: “PERCHÈ È STATO MODIFICATO L’ISEE”

Magoni parla di un traguardo straordinario per la Lombardia rendendo concreto l’impegno in favore della pratica sportiva dei giovani. “Grazie a questo contributo – aggiunge – avranno infatti un sostegno nelle spese di iscrizione ai corsi sportivi”. La regione ha deciso anche di modificare la soglia minima Isee per accedere ai nuovi fondi della dote sport 2023-2024, passando da 15.000 euro a 20.000 euro, e dai 25.000 per i nuclei famigliari con uno o più minori disabili, agli attuali 30.000.

“L’innalzamento del valore Isee – ha spiegato Magoni – è un’ulteriore grande dimostrazione di sensibilità e attenzione nei confronti di tante famiglie lombarde. Lo sport è lo strumento più potente e prezioso che abbiamo per combattere il sempre più comune fenomeno del ritiro sociale da parte dei giovanissimi, insegnando loro la bellezza dello stare insieme, del porsi obiettivi sempre nel rispetto delle regole e dell’avversario: valori fondamentali nello sport”.











