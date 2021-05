Double or Nothing 2021/ Wrestling AEW, info streaming video tv: riecco il pubblico!

DOUBLE OR NOTHING 2021: WRESTLING AEW, TERZA EDIZIONE!

Il wrestling AEW sarà di scena nella notte italiana tra domenica 30 e lunedì 31 maggio con Double Or Nothing 2021, evento principale della compagnia giunto ormai alla sua terza edizione. Presso il Daily’s Place di Jacksonville, in Florida, si terranno ben nove incontri tra i quali spiccano le sfide quattro sfide titolate che potrebbero cambiare le gerarchie nella federazione di Tony Khan, il quale ha annunciato un ampliamento del roster proprio in occasione di questa serata speciale in cui tornerà pure il pubblico riempiendo l’arena. Da non perdere dunque la Casino Battle Royale con in palio una chance per l’AEW World Championship che verrà difeso da Kenny Omega contro sia Pac che Orange Cassidy.

Sicuramente da tenere d’occhio poi il duello fra titani con protagonisti il campione TNT Miro e Lance Archer mentre l’hype è arrivato alle stelle se si pensa alla battaglia per le cinture di coppia degli Young Bucks, Nick e Matt Jackson, contro Eddie Kingston e Jon Moxley, oltre allo scontro fra Hikaru Shida e Dr. Britt Baker D.M.D. per l’AEW Women’s World Championship della giapponese. Probabilmente una lacrima scenderà lungo le guance degli appassionati quando Cody Rhodes verrà presentato come “The American Dream” in occasione del suo match con l’ex pugile Anthony Ogogo e la leggenda vivente Sting tornerà a combattere sul ring insieme con Darby Allin per zittire Ehtan Page e Scorpio Sky. Infine, la posta sarà altissima per l’Inner Circle di Chris Jericho che sarà costretto a scogliere la stable se non avrà la meglio sul Pinnacle di MJF in un Stadium Stampede match ed Hangman Adam Page avrà il suo bel da fare quando incrocerà i pugni con Brian Cage.

AEW DOUBLE OR NOTHING 2021: INFO STREAMING VIDEO E TV

L’evento pay-per-view AEW DOUBLE OR NOTHING 2021 verrà trasmesso sul canale 256 tramite la piattaforma satellitare di Sky in diretta a partire dalle ore 01:30 italiane nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 maggio acquistando l’evento al prezzo di 9.99 euro. Chi vorrà rivedere lo show potrà sintonizzarsi sul canale 262 Sky Sport da lunedì 31 maggio fino a giovedì 3 giugno con tre repliche al giorno alle ore 12:00, 16:00 e 20:00, oltre a poterlo selezionare on demand. Attraverso gli account Instagram, Facebook, Twitter e Youtube, oltre che sul canale Sky Sport Arena, della compagnia statunitense dovrebbe anche essere trasmesso in forma gratuita il pre-show, rinominato “Buy In”, della durata di circa un’ora, in attesa della card principale, durante cui verranno offerti i pronostici di vari esperti e ci sarà spazio pure per la difesa dell’NWA World Women’s Championship da parte di Serena Deeb contro Riho, l’ex prima campionessa femminile AEW.

“THE AMERICAN DREAM” CODY RHODES, CASINO BATTLE ROYALE E MATCH NON TITOLATI

La notte di Double or Nothing 2021 avrà certamente un sapore nostalgico a partire dal single match tra Cody Rhodes ed Anthony Ogogo. In occasione di questo incontro infatti il figlio del leggendario Dusty Rhodes verrà presentato dal ring announcer Justin Roberts con il soprannome “The American Dream“, riprendendo dunque il nickname che aveva contraddistinto proprio il genitore e modificando così il più personale “The American Nightmare” adottato dal momento del suo addio alla WWE. L’emozione dovrà però essere messa da parte da Cody che non avrà modo di sottovalutare l’ex pugile e medaglia olimpica di bronzo nei pesi medi a Londra 2012 Ogogo, desideroso di legittimare la sua nuova carriera da wrestler contro un avversario di primo livello. I fan di lunga data potranno inoltre farsi venire la pelle d’oca quando il sessantaduenne Sting, in coppia con il suo giovane protetto Darby Allin, cercherà di abbassare la cresta agli spavaldi Ethan Page e Scorpio Sky vendicando i recenti assalti subiti.

Decisamente crudo dovrebbe poi essere il duello tra Hangman Adam Page e Brian Cage, seguito da Tazz, dato che i due se le sono promesse durante la puntata di Dynamite di venerdì. Infine, attesa per la consueta Casino Battle Royale con in palio la possibilità di ottenere un match titolato per l’AEW World Championship a cui prenderanno parte Christian Cage, Matt Sydal, Powerhouse Hobbs, Penta El Zero Miedo, Jungle Boy, Matt Hardy, Marq Quen, Isiah Kassidy, The Blade, Evil Uno, Colt Cabana, Preston “10” Vance, Griff Garrison, Brian Pillman Jr., Max Caster, Anthony Bowens, QT Marshall, Nick Comoroto, Dustin Rhodes, Lee Johnson ed un nuovo atleta a sorpresa che andrà ad ampliare ulteriormente il roster.

STADIUM STAMPEDE, TNT CHAMPIONSHIP E SHIDA VS BAKER

La Casino Battle Royale in programma per Double or Nothing 2021 non sarà l’unico incontro a vedere protagonisti diversi atleti contemporaneamente visto che l’Inner Circle si gioca tutto contro il Pinnacle in un Stadium Stampede Match. Il gruppo capitanato da Chris Jericho, insieme con Sammy Guevara, Santana, Ortiz e Jack Hager, vuole vendicarsi dello smacco subito a Blood’n’Guts qualche settimana fa e per riuscire nel loro intento ha deciso di sfidare il team di MJF, Wardlow, Shawn Spears, Cash Wheeler e Dax Harwood in una battaglia che li aveva visti uscire perdenti nell’unico precedente vinto appunto dall’Elite. Se Jericho e compagni non saranno in grado di suonarle ad MJF e soci una volta per tutte saranno pure costretti a dividersi in maniera definitiva.

Un vero e proprio scontro tra Titani sarà invece quello che vedrà contrapporsi il campione Miro a Lance Archer, accompagnato da Jake Roberts, per il TNT Championship. Il bulgaro sarà dunque chiamato ad effettuare uno sforzo inedito se vorrà proseguire il proprio regno così come potrebbe essere parecchio cruento pure il match fra Hikaru Shida e Dr. Britt Baker D.M.D. per l’AEW Women’s World Championship. Il sangue pare essere ormai diventato quasi un marchio di fabbrica negli incontri più importanti per la dentista che, con il supporto di Rebel, è pronta a far sanguinare pure la campionessa giapponese, regina incontrastata della divisione femminile da più di un anno.

DOPPIO RISCHIO PER OMEGA, YOUNG BUCKS VS MOX & KINGSTON

L’appuntamento con Double or Nothing 2021 regalerà un main event di grandissimo spessore con l’AEW World Championship difeso da Kenny Omega in un three-way-match contro Pac ed Orange Cassidy. Accompagnato dal subdolo manager Don Callis, Omega non sta vivendo il regno titolato che tutti i suoi fans (e non) si immaginavano, ovvero contraddistinto da vittorie decisamente poco pulite con il supporto di Karl Anderson e Luke Gallows nonostante sia riuscito a collezionare finora anche le cinture di Impact e Tripla A. Il compito di mantenere la corona dell’AEW verrà duramente messo alla prova da due avversari tanto tosti quanto diversi fra loro e cioè dal bastardo britannico, sempre affamato di successo, e dal membro dei Best Friends, parso alquanto interessato all’oro un paio di giorni fa, in una sfida durante la quale potrebbe perdere anche senza nemmeno essere schierato.

Test altrettanto complicato sarà invece quello che dovranno svolgere gli Young Bucks nell’affrontare lo scatenato duo composto da Eddie Kingston e Jon Moxley. I campioni Nick e Matt Jackson sono stufi di sentire le chiacchiere dei rivali e non hanno certo dimenticato quanto accaduto alle loro Air Jordan Dior da migliaia di dollari (prima rubate e poi distrutte nel fango). Pur non essendo fratelli di sangue, Kingston e Mox possono vantare un’amicizia di decennale nel mondo del professional wrestling da molto prima ancora della nascita di “Dean Ambrose” ed hanno le cinture di coppia nel mirino ma i Bucks vogliono chiudere per sempre la questione invitandoli al loro Super Kick Party e continuando ad essere gli indiscussi AEW World Tag Team Champions.



