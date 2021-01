Douglas Costa al Milan?/ Calciomercato: Bayern pronto a liberarlo, la Juventus…

Completato l’acquisto di Mario Mandzukic, il Milan potrebbe mettere a segno un altro colpo per il pacchetto avanzato: torna di moda il nome di Douglas Costa. Come riportato dai colleghi di Tuttosport, la dirigenza rossonera sta valutando l’esterno offensivo brasiliano per questi ultimi giorni del mercato invernale, una tentazione che rilancerebbe le ambizioni scudetto del Diavolo.

Il 30enne attualmente è in prestito al Bayern Monaco, ma i tedeschi hanno già reso noto alla Juventus (che detiene la proprietà del cartellino) che non eserciteranno il diritto di riscatto. E c’è di più: i bavaresi sarebbero pronti a terminare il prestito già in questa sessione di gennaio. Del resto Douglas Costa non ha trovato molto spazio alla corte di Flick: 6 presenze da titolare e 13 tra vari spezzoni…

DOUGLAS COSTA-MILAN: LA TENTAZIONE DI MALDINI E MASSARA

Il quotidiano torinese sottolinea che il principale ostacolo per il Milan per arrivare a Douglas Costa è rappresentato dall’ingaggio: l’ala brasiliana percepisce 6 milioni di euro netti a stagione, cifra fuori dai parametri rossoneri. Ma Maldini e Massara non scartano la pista e valutano se ci sono margini per regalare a mister Stefano Pioli un rinforzo di altissimo profilo.

Nonostante le dichiarazioni di rito, il mercato del Milan non è chiuso. Oltre al nome di Douglas Costa, negli ultimi giorni sono stati accostati altri profili alla compagine meneghina per il reparto avanzato: le due piste più interessanti portano al brasiliano Otavio del Porto ed al francese Thauvin, in scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore…

