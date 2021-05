Douglas Costa ufficiale al Gremio/ Calciomercato Juventus, flop da 46 milioni di euro

Douglas Costa non indosserà più la casacca della Juventus. Il funambolo attaccante brasiliano è stato infatti ceduto in prestito al Gremio, dove vi resterà fino al 2022, quando poi scadrà ufficialmente il contratto con i campioni d’Italia uscenti. A comunicarlo è stata la stessa società torinese attraverso una nota in cui si legge: “È ufficiale il prestito a titolo gratuito di Douglas Costa, che andrà a giocare al Gremio. Il laterale brasiliano, bianconero dal 2017 e quest’anno in prestito al Bayern Monaco, vestirà la maglia della squadra di Porto Alegre fino al 30 giugno 2022”.

La Juventus, grazie a questa operazione, risparmierà sei milioni di euro netti, pari all’ingaggio del giocatore, cifra che non andrà quindi ad aggiungersi ai già 46 milioni di euro che la società torinese ha investito per strappare l’attaccante dal Bayern Monaco. Un’operazione decisamente fallimentare quella bianconera, portata a compimento durante l’estate del 2017, quando il giocatore era stato acquistato appunto dai bavaresi.

DOUGLAS COSTA AL GREMIO: “E’ IL MOMENTO GIUSTO PER TORNARE”

Talento incredibile quello di Douglas Costa, velocità da urlo e dribbling da far venire il mal di testa ai difensori avversari, tutte qualità però associate ad un fisico troppo gracile, che ha obbligato lo stesso brasiliano ad accomodarsi spesso e volentieri in infermeria con acciacchi vari. Per sbloccare l’operazione la Juventus ha ottenuto una deroga dalla Fifa, di modo che potesse chiudere l’affare nonostante il mercato in Italia non sia ancora aperto, e tecnicamente non si tratta di una rescissione come invece avvenuto negli scorsi mesi ad esempio per Higuain, Khedira o Matuidi. “E’ il momento giusto per tornare” ha spiegato lo stesso brasiliano attraverso un video in cui annunciava appunto il ritorno a Porto Alegre, dopo aver giocato con i nerazzurri dal 2008 al 2010, prima dello sbarco nel calcio europeo. Si congeda dalla Juventus con 10 gol in 103 partite in 4 anni, per un totale di circa 5mila minuti giocati.

