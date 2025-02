Douglas Luiz infortunio che gli farà saltare il derby d’Italia

Siamo alla vigilia di una delle partite più importanti e sentite nel nostro campionato, il derby d’Italia, Juventus contro Inter, e per i tifosi bianconeri è appena arrivata una notizia che potrebbe renderli poco contenti arrivando alla gara, ancora una volta infatti è stato dato il comunicato di Douglas Luiz infortunio per un affaticamento muscolare che gli farà quindi saltare la gara di domenica sera.

Il comunicato poi continua facendo sapere che il giocatore brasiliano potrebbe non essere a disposizione neanche mercoledì prossimo per la gara di ritorno di Champions League contro il PSV ad Eindhoven, ma che invece Andrea Cambiaso ha recuperato dal suo problema fisico e sarà a disposizione di Thiago Motta che deciderà poi se schierarlo o meno.

Questo infortunio è l’ennesimo della stagione del centrocampista brasiliano che per quello o per scelte tecniche o tattiche dell’allenatore ha trovato pochissimo spazio fino a questo momento della sua prima stagione in bianconero, e anche quando è subentrato non ha mai inciso positivamente e spesso invece in maniera negativa, tanto da far rimpiangere molti tifosi di aver speso quasi 50 milioni per averlo dall’Aston Villa. A Douglas Luiz infatti Motta ha quasi sempre preferito Locatelli nel ruolo di regista davanti alla difesa affiancato da uno tra Thuram e McKennie o entrambi rinunciando a Koopmeiners.

Douglas Luiz infortunio che fa riflettere sul mercato estivo bianconero

La notizia di Douglas Luiz infortunio può far aprire un dibattito sul calciomercato estivo della Juventus da tutti esaltato per i grandi nomi che sono stati protagonisti ma che forse deve essere ridimensionato nella sua efficacia e nel suo valore, insieme anche al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, infatti se la scelta di Conceiçao e Kalulu sono sicuramente state azzeccate, ricordando però che non erano i primi obiettivi in quei ruoli per la Juventus, gli acquisti si Koopmeiners, Nico Gonzalez e soprattutto Douglas Luiz fino a questo momento della stagione sono stati fallimentari sia per le prestazioni in campo ma soprattutto per le spese che li hanno visti protagonisti questa estate.

Douglas Luiz è stato pagato 50 milioni, cifra abbassata con l’inserimento dei cartellini di Iling Junior e Barrenechea nella trattativa, Koopmeiners è costato circa 60 milioni dopo due mesi di trattative nei quali la Juventus non è riuscita a far abbassare le pretese all’Atalanta, e infine Nico Gonzalez il cui arrivo è costato 40 milioni, e che i numerosi infortuni hanno spesso fatto rimanere fuori dal campo.

Solo questi tre giocatori sono stati più della metà del budget estivo del mercato e nessuno di questi ha reso a livello delle aspettative che ad inizio stagione tutti avevano sul nuovo corso bianconero di Thiago Motta.