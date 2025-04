Douglas Luiz sfogo per i pochi minuti giocati con la maglia bianconera

La stagione della Juventus ha vissuto diverse delusioni, quella del tecnico che si pensava avrebbe potuto riportare in alto i bianconeri e farli lottare per lo scudetto grazie anche ad un bel gioco, quella di Dusan Vlahovic che ci si aspettava avrebbe avuto un impatto importante grazie al sistema del nuovo allenatore, e quella di uno degli acquisti più importanti del mercato. In queste ore si è verificato per Douglas Luiz sfogo sui social con i tifosi nel quale ha raccontato le difficoltà della stagione partendo dagli infortuni passando per le difficoltà di ambientamento e di relazione con i tecnici.

Tutto è nato dal commento di un tifoso che sotto il post del centrocampista brasiliano ha chiesto in maniera accusatoria se fosse venuto alla Juventus per giocare a calcio o per farsi fotografare, la prima risposta di Douglas Luiz ha spiegato quindi che la sua scelta è stata guidata dal cuore e per raggiungere lo scopo di fare un salto di qualità nella sua carriera. Ha poi interrogato tutti i tifosi sui motivi che possono esserci dietro al poco impiego di un giocatore acquistato per 50 milioni, “Ora voglio che mi rispondiate: perchè un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia?”.

Douglas Luiz sfogo contro i tecnici e gli infortuni

Per Douglas Luiz sfogo sui social in cui attacca anche la Juventus e gli allenatori che ha avuto fino ad oggi, con un evidente riferimento a Thiago Motta, ha ammesso di avere avuto problemi di infortuni che lo hanno fermato ma per lui questo non è normale visto che durante la sua carriera non ne ha mai avuti così tanti, soprattutto nella stagione migliore della sua vita nella quale era stato uno dei migliori centrocampisti della Premier League. “Gli infortuni mi hanno ostacolato, sì. Ma per quanto tempo sono rimasto in panchina mentre ero in salute? Molto”.

“Questi infortuni non erano normali. Non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono tante cose che potrebbero averli causati che preferirei non commentare. Continuerò a fare tutto per questo club, anche se a volte è difficile. Ma potete contare su di me”, così conclude il giocatore bianconero che spera di poter avere qualche chance in queste ultime partite della stagione o nella prossima con un nuovo tecnico. Alla fine della partita con il Monza anche Igor Tudor ha commentato la situazione del brasiliano spiegando di aver pensato di schierarlo ma che deve prima pensare alla squadra e poi ai singoli.