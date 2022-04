Dove andare in Italia per Festa 1 maggio 2022/ Idee e mete: tra i borghi della Puglia

Dove andare in Italia per Festa dell’1 maggio 2022? Le mete più belle

La Festa del 1 maggio 2022 si avvicina sempre di più e con essa anche il ponte che per molti italiani rappresenterà l’occasione per organizzare una gita fuori porta con gli amici o con la dolce metà. Ma dunque, dove andare in Italia per la Festa dei Lavoratori? Se la principale meta per questa giornata che vede come protagonista la Capitale, teatro dell’immancabile Concerto del Primo Maggio a San Giovanni vi sembra fin troppo banale, allora siete giunti nel posto giusto, poiché andremo a consigliarvi una serie di idee e mete da Nord a Sud, da sfruttare al massimo soprattutto in vista di una giornata di sole e bel tempo.

In vista del weekend che includerà anche la festa dell’1 maggio 2022, restare in casa sarebbe davvero un peccato! Se quindi state cercando di organizzare un viaggetto last minute, ecco quale idea su dove andare in questa giornata festiva alla scoperta delle bellezze della nostra straordinaria Italia. Tra le mete consigliate c’è sicuramente Matera, la città dei Sassi. Un vero e proprio monumento a cielo aperto che vi permetterà di scoprire le tracce di un passato che ancora vive nelle strade e nelle abitazioni. Imperdibile il momento del tramonto che renderà il paesaggio davvero magico. Giardini, parchi ed isole potrebbero rappresentare la meta preferita per questa giornata di Festa dell’1 maggio 2022. Se vi trovate nei pressi di Roma ma avete voglia di vivere una giornata fuori città potreste puntare al Giardino di Ninfa, in provincia di Latina, aperto anche per la Festa dei Lavoratori. Restando sempre in centro Italia, altra alternativa è rappresentata dal Parco dei mostri di Bomarzo, in provincia di Viterbo. Si tratta di un grande parco onirico e al tempo stesso selvaggio nel quale trovare dei grandi ‘mostri’ di pietra.

La Festa dell’1 maggio 2022 tra i borghi più belli d’Italia

State cercando la meta ideale dove trascorrere la festa dell’1 maggio 2022 in Italia? Ed allora potreste puntare ad uno dei numerosi borghi presenti nel nostro Paese. Tra quelli imperdibili e di cui potreste davvero innamorarvi, segnaliamo Civita di Bagnoregio, borgo in provincia di Viterbo che si trova su una collina che domina dall’alto la valle Rio Chiaro e quella del Rio Torbido. Ribattezzata come la città che muore a causa della roccia si cui poggia e che da secoli va incontro ad una forte erosione, è abitata appena da 16 persone.

Se siete affascinati dai borghi, allora potreste sempre decidere di fare un salto in Puglia, dove potreste perdervi tra le bellezze di questa regione del nostro Meridione baciata letteralmente dal sole, dal vento e dal mare. Oltre a lasciarvi travolgere dai sapori della cucina del posto, non mancheranno le occasioni per scoprire alcuni dei borghi più belli d’Italia. In vista della festa dell’1 maggio 2022 potreste decidere di fare un salto ad Alberona e Bovino in provincia di Foggia. Spostandosi più a Sud potreste fare un giro nella splendida Locorotondo, in provincia di Bari, fino ad arrivare a Presicce, nel Salento, dove non potrete non perdervi tra le bellezze di Otranto e Specchia. Infine, ad attendervi ci sarà Ostuni, la perla bianca della Puglia in provincia di Brindisi, il vero gioiello della Valle dell’Itria incasellata in un paesaggio mozzafiato a base di ulivi.











