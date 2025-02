Dopo la fine della sua relazione con Giorgia Soleri, Damiano David ha trovato nuovamente l’amore, questa volta Oltreoceano. A farlo innamorare, infatti, è stata la splendida attrice Dove Cameron, nata nel 1996 nello Stato di Washington e più precisamente a Bainbridge Island. Il suo vero nome è Chloe Celeste Hosterman ma l’attrice ha deciso di cambiare i nomi nel 2011 dopo la morte del padre, che la chiamava appunto Dove. L’amore tra Damiano e l’artista americana è scoppiato nel 2023, quando i due si sono conosciuti agli MTV Music Awards. Da quel momento, il loro amore gli ha portati a decidere di regalare le proprie esistenze nonostante la distanza tra loro. La coppia viaggia spesso tra Italia, New York, ma anche Brasile, Australia e altri Stati del mondo: Spesso infatti sono insieme in giro per il globo.

La loro relazione tra la fidanzata di Damiano David e il cantante è stata ufficializzata sul Red Carpet dei Pre Grammy Gala 2024, a Beverly Hills. Già da tempo si vociferava che tu stessero insieme, ma proprio durante quell’evento Damiano David e Dove Cameron si sono mostrati insieme, ma non nella mano, baciandosi a favore di delle camere. Non sono mancate voi neppure le paparazzate in Italia, come quelle in occasione di Roma Sassuolo, quando i due sono stati ripresi all’olimpico con la maglia giallorossa addosso. Ma chi è Dove Cameron?

Chi è Dove Cameron, fidanzata di Damiano David: attrice di Disney Channel

La fidanzata di Damiano David, Dove Cameron, è un’attrice diventata nota ai più per aver ricoperto tanti ruoli di successo nelle serie di Disney Channel: ha recitato, ad esempio, in Liv e Maddie nei ruoli delle protagoniste, ottenendo un successo straordinario. Si è poi dedicata, negli anni successivi, anche alla musica, pubblicando otto album. Da quando ha conosciuto Dove, il cantante dei Maneskin si è trasferito negli Stati Uniti, cominciando una nuova vita in quella che per lui (come per tanti altri) è la “terra dei sogni”. L’amore tra i due è palpabile: lei lo ha definito “un’anima bella e sensibile“ raccontanto che avrebbe voluto conoscerlo prima.