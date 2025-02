Dalla penna di Andrea Camilleri sono nati alcuni dei più grandi capolavori della letteratura contemporanea. Lo scrittore, uno dei più amati e noti al pubblico, ha dato vita a tanti personaggi ma su tutti ce n’è uno che ha rapito il cuore dei lettori: il commissario Salvo Montalbano. Agente di polizia che quotidianamente risolve una serie di casi intrigati, a Il commissario Montalbano ha dato il volto Luca Zingaretti, che Andrea Camilleri aveva conosciuto tempo prima quando insegnava all’Accademia di arte drammatica. Ma dove è ambientato Montalbano? Quali sono i luoghi dove è stata girata la Fiction Rai nata appunto dai libri di Camilleri?

Lo scrittore, nato in Sicilia a Porto Empedocle, ha deciso di ambientare i suoi scritti proprio nella sua città, che un tempo era il principale borgo marinato di Girgenti. In realtà, la città è stata chiamata Vigata: si tratta di un paese immaginario che non esiste davvero. Rispetto ai romanzi, però, la location Il commissario Montalbano è un’altra. Se infatti i libri sono ambientati a Vigata, che corrisponderebbe a Porto Empedocle, in realtà nei film le location sono differenti e non sono neppure in provincia di Agrigento bensì di Ragusa. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più.

Dove è ambientato Il commissario Montalbano? Girato in provincia di Ragusa

Le location Il commissario Montalbano sono differenti tra i libri e la fiction. O meglio, i nomi non mancano ma non corrispondono a realtà. La cittadina di Vigata, che non esiste ma che nei libri corrisponde a Porto Empedocle, nella realtà viene sostituita con Punta Secca. Dunque la serie di Montalbano è girata proprio a Punta Secca, borgo marinaro in provincia di Ragusa. Inoltre nel film, il commissariato è situato a Scicli. Quel che è certo, è che sia i romanzi che la fiction sono ambientati nella splendida Sicilia, terra di origine del maestro Andrea Camilleri.