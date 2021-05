Dove eravamo rimasti/ Video, su Rai 2 il film con Meryl Streep (oggi, 26 maggio)

Dove eravamo rimasti andrà in onda su Rai 2 nella prima serata di oggi, mercoledì 26 maggio, alle ore 21.20. Si tratta di una commedia del 2015 diretta da Jonathan Demme (Il silenzio degli innocenti, Philadelphia, Qualcosa di travolgente) ed interpretato da Meryl Streep (Mamma mia!, Il diavolo veste Prada, La morte ti fa bella), Mamie Gummer (Heartburn – Affari di cuore, The lifeguard, Un amore senza tempo), il cantante e musicista Rick Springfield e Sebastian Stan (Tonya, Le strade del male, i film Marvel dedicata a Captain America). Questa è l’ultima pellicola diretta da Demme, morto nel 2017 a causa di un cancro all’esofago di cui soffriva ormai da tempo.

Dove eravamo rimasti, la trama del film

Ora andiamo a leggere la trama di Dove eravamo rimasti. Linda (Meryl Streep) ha abbandonato ormai da anni Indianapolis, dove ha lasciato marito e figli, per fondare una band a Los Angeles e inseguire il suo sogno di diventare una rockstar. Dopo diversi anni la sua carriera è però giunta al tramonto: Linda lavora in un supermercato durante il giorno per arrotondare le entrate sempre più magre delle sue serate. Un giorno l’ex marito Pete (Kevin Kline), che non vede da tempo, la contatta e le chiede di tornare ad Indianapolis: la figlia Julie (Mamie Gummer) ha bisogno di lei. Dopo il suo divorzio la giovane è caduta in una depressione sempre più nera e forse la madre può aiutare a confortarla.

Quando Linda ritona ad Indianapolis però si trova di fronte una famiglia ostile, che la accusa di averla abbandonata. Gli altri figli l’hanno ormai esclusa dalle loro vite, ma Lida riesce a fare dei passi avanti con Julie e a ricreare aun sorta di rapporto con la figlia. Quando Maureen (Audra McDonald), attuale moglie di Pete, ritorna in città però, questa chiede a Linda di andarsene e non tornare più indietro: la famiglia che ha abbandonato si è ripresa ed è ora felice anche senza di lei.

Video, il trailer del film “Dove eravamo rimasti”

