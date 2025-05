Dove gioca Mario Balotelli, uno dei calciatori italiani più chiacchierati di sempre? Forte, ma forse troppo superficiale in alcune scelte, Mario è stato a lungo nell’occhio del ciclone, nei suoi anni all’Inter, al Milan ma anche al Manchester City e ancora al Liverpool, tanto da vederlo in alcune occasioni con quella maglia con su scritto “Why always me?”. Perché sempre lui? Lui, che è sempre stato al centro dell’attenzione, di recente si è accasato al Genoa. Una decisione che però non ha portato i frutti sperati: solamente sei le presenze da ottobre a maggio, senza nessun gol. Pochissimo spazio e un’esperienza da dimenticare per lui.

“Una scelta sbagliata per il tipo di società”, ha raccontato Mario Balotelli a “Belve”, parlando appunto dopo la fine della stagione calcistica che lo ha visto spesso non convocato dal Genoa, soprattutto dopo il cambio di allenatore. Una decisione che dunque, tornando indietro, Mario Balotelli probabilmente non riprenderebbe, scegliendo un altro percorso per la sua carriera.

Mario Balotelli non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, almeno per il momento. “Ringrazio i tifosi che mi vogliono bene” ha affermato Mario Balotelli nel corso della sua intervista a “Belve”, spiegando dunque di essere ancora molto amato dai tifosi. Sul futuro, invece? Dove gioca Mario Balotelli? Al momento, dopo la fine dell’esperienza al Genoa, cercherà una nuova squadra.

Per sua stessa ammissione, come raccontato a Francesca Fagnani, cambierà aria: “È difficile che giochi ancora in Italia o in Europa” ha raccontato. E, incalzato dalla Fagnani che gli ha chiesto se abbia o meno un’idea, ha raccontato: “Sì, l’America. Due o tre anni prima di smettere”. È possibile, dunque, che Mario Balotelli lascerà l’Europa per provare una nuova esperienza lontano dall’Italia e dalla Serie A.

