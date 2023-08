Dove osano le aquile, Rete 4/ Burton e Eastwood in un war action al cardiopalma, oggi, sabato 19 agosto 2023

Dove osano le aquile, diretto da Brian G. Hutton

Sabato 19 agosto, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 15,35, andrà in onda il film di guerra e azione Dove osano le aquile. La produzione inglese è datata 1968 e la regia è affidata a Brian G. Hutton, su soggetto del romanziere Alistair MacLean. Un altro grande successo del regista fu la commedia bellica I guerrieri (1970), ambientato durante la seconda guerra mondiale, sempre con Clint Eastwood e altri grandi, come Telly Savalas e Donald Sutherland. Attivo dal 1965 al 1983 dietro la macchina da presa, intraprese anche la carriera di attore a partire dal 1957.

Nel cast c’è il britannico Richard Burton, sette volte candidato all’Oscar, che tuttavia non è mai riuscito ad aggiudicarsi, ottenendo però il Golden Globe come miglior attore debuttante nel 1953, con Mia cugina Rachele, e come miglior attore per un film drammatico, con Equus nel 1978.

L’altro nome che non ha bisogno di presentazioni è Clint Eastwood, con straordinari successi cinematografici alle spalle, una filmografia davvero generosa e una bacheca con cinque premi Oscar, di cui due come miglior produttore e altrettanti come miglior regista.

La trama del film Dove osano le aquile: una storia di spionaggio con tanta azione

Dove osano le aquile è ambientato durante la seconda guerra mondiale e la trama si svolge intorno a un commando diretto dagli anglo-americani. La sezione dei paracadutisti viene assegnata a un compito piuttosto difficile, ovvero la liberazione di Carnaby, un importante generale degli Stati Uniti preso in ostaggio dai tedeschi, imprigionato e nascosto nelle Alpi bavaresi.

I paracadutisti vengono inviati in un comune austriaco chiamato Werfen, che si trova nei pressi di un monte dove è eretta la fortezza di Hohenwerfen, denominata appunto il Castello delle Aquile.

L’incarico militare non si rivela affatto semplice e due componenti del commando in missione perdono la vita. Il gruppo di paracadutisti viene poi catturato direttamente dai soldati nemici.

John Smith (Richard Burton), è un maggiore inglese che, insieme al tenente statunitense Morris Shaffer (Clint Eastwood), riesce a scappare dai tedeschi. Utilizzando una funicolare, i due entrano nel castello, coadiuvati da Mary Ellison (Mary Ure), agente inglese di supporto al gruppo. Il maggiore e il tenente raggiungono la sala in cui viene eseguito l’interrogatorio di Carnaby, il generale americano. I militari si accorgono che altri compagni prigionieri entrano, rivelando l’identità di controspie tedesche. Continuano i colpi di scena, con una festa interrotta e la rivelazione di un complotto per eliminare addirittura Adolf Hitler.

I due militari riescono a ottenere i nomi di coloro che appartengono al commando e svolgono il ruolo di spie, anche se le difficoltà non mancano. Lasciano il castello e riescono ad arrivare all’aereo che li condurrà poi a casa. A bordo troveranno il colonnello Turner, smascherato da Smith come capo dell’organizzazione delle spie tedesche…













