Dove osano le aquile/ Su Rete 4 il film con Richard Burton (oggi, 31 gennaio)

Dove osano le aquile va in onda su Rete 4 a partire dalle ore 15:30 di oggi, domenica 31 gennaio. Si tratta di un film del 1968 realizzato in Gran Bretagna con la regia affidata a Brian G. Hutton mentre il soggetto e la sceneggiatura sono tratti dall’omonimo romanzo scritto da Alistair MacLean. Il montaggio della pellicola è stato realizzato da John Jympson Dreville, le musiche della colonna sonora sono firmate da Ron Goodwin mentre la scenografia è frutto del lavoro di Peter Mullins Kohout.

Nel cast del film grandi nomi tra cui Richard Burton, Clint Eastwood, Mary Ure, Patrick Wymark, Michael Hordern, Robert Beatty e Anton Diffring.

Dove osano le aquile, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Dove osano le aquile. Ci troviamo in Europa nel corso della Seconda Guerra Mondiale con un commando composto da soldati americani e inglesi che dovrà occuparsi di una missione molto importante grazie alla quale dovrà essere liberato un importante generale statunitense che è stato l’ideatore dell’invasione dell’Europa. I soldati sono dei paracadutisti e dovranno cercare di liberare il generale sapendo soltanto che viene detenuto in un castello controllato dai tedeschi e ubicato in una cima delle Alpi bavaresi.

Il gruppo di soldati viene così paracadutato nei pressi di un piccolo villaggio e ubicato ai piedi della montagna dove si trova il castello, conosciuto come il castello delle aquile. La missione è molto complicata se non drammatica in quanto questo sparuto gruppo di soldati si ritrova a dover fare i conti con un amico molto più numeroso e attrezzato alla battaglia.

La situazione immediatamente si dimostra ancora più complicata in quanto due membri di questo commando perdono la vita mentre altri vengono catturati da alcuni soldati tedeschi. Riescono a sfuggire al tentativo di cattura soltanto un maggiore dell’esercito di sua maestà, il maggiore Smith e il tenente americano Shaffer.

I due ufficiali, dopo essere riusciti a sfuggire al tentativo di cattura, riescono in qualche modo a introdursi all’interno del castello sfruttando la teleferica anche grazie all’aiuto di un agente segreto del servizio di spionaggio britannico che era stato assegnato come supporto alla missione. In realtà, questa visione era un escamotage ideato dall’intelligence americana e britannica per riuscire a scovare i nomi delle spie tedesche infiltrate all’interno dell’esercito americano e inglese. Una serie di straordinari colpi di scena che permettono di arrivare alla verità dei fatti, anche con un pizzico di fortuna per il drappello di militari alleati.

