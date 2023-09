Dove richiedere la carta risparmio spesa/ Ecco come ritirarla e cosa presentare (30 settembre 2023)

Se ci si chiede dove richiedere la carta risparmio spesa, è perché si è certi di soddisfare i requisiti richiesti per ottenere la Social Card “Dedicata a Te”. Si tratta di un incentivo del Governo, per poter beneficiare di un importo pari a 382,50€ da poter spendere negli alimentari e nel carburante.

Nonostante le restrizioni su cosa non è possibile comprare con la Social Card, allo stesso tempo è possibile usufruire dell’importo accreditato, per sostenere delle spese importanti che altrimenti, sarebbero state pagate a parte (influenzando pesantemente sulle tasche degli italiani).

Bonus 3000 euro famiglia 2023/ Aiuti per contenere i rincari, a chi spetta? (29 settembre)

Dove richiedere la carta risparmio spesa? Documenti e possibilità

Una volta soddisfatti i requisiti, se si vuol sapere dove richiedere la carta risparmio spesa è possibile farlo recandosi presso un ufficio postale abilitato al servizio, purché si presenti la comunicazione che attesti quanto dichiarato dal Comune di residenza (presentando altresì, la propria carta di identità).

Bonus climatizzatori 2023/ Fino al 65% di detrazione, ecco come ottenerlo (29 settembre)

Chi non avesse possibilità di ritirare personalmente la propria Social Card Dedicato a Te, potrà delegare l’operazione a qualcun altro (la delega dovrà includere la firma del beneficiario, insieme al documento di identità).

La card sociale verrà distribuita alle famiglie italiane che hanno un ISEE inferiore a 15 mila euro. Informarsi su come accedervi, è molto importante per comprendere le possibilità che si hanno di poterla ottenere (senza possibilità di esclusione).

Come faccio a sapere se ho diritto alla carta risparmio spesa?

La carta risparmio spesa, può essere richiesta una sola volta. Tuttavia, negli ultimi tempi sempre più lettori si chiedono “Come faccio a sapere se ho diritto alla carta risparmio spesa?”.

Bonus benzina 2023/ Approvato ufficialmente: a chi spetta? (28 settembre)

Per sapere se si ha diritto (al di là dell’aspetto reddituale sopra indicato), va consegnata a chi è residente in Italia, a chi non beneficia di ulteriori forme di sostegno economico e ai nuclei familiari con almeno 3 componenti (con almeno un figlio minorenne).

Per una conferma maggiore, è possibile chiedere all’ufficio del proprio Comune oppure consultare la graduatoria rilasciata sempre dal Comune di appartenenza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA