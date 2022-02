“Dove si balla”, testo e significato canzone Dargen D’Amico/ Sanremo 2022: tormentone

“DOVE SI BALLA”, TESTO COMPLETO E SIGNIFICATO DELLA CANZONE DI DARGEN D’AMICO A SANREMO 2022

“Dove si balla” è il testo di Dargen D’Amico al Festival di Sanremo 2022, un brano che si propone come tormentone della prossima estate anche per via del suo testo completo, decisamente accattivante. C’era grande curiosità attorno a questo ragazzo che concorreva per la prima gara a una competizione così importante e che, anzi, ai più era sconosciuto.

DARGEN D'AMICO COVER "LA BAMBOLA"/ Rivisitazione rap del brano di Patty Pravo

Con il testo “Dove si balla” scritta da D’Amico, Roberts e Fazio, Dargen D’Amico è riuscito a dimostrare le sue qualità e si è conquistato sicuramente quella notorietà che gli permetterà di esplodere definitivamente nel corso dei prossimi mesi. Intrigante e abile a dominare il palcoscenico, Dargen D’Amico ha portato il testo di una canzone che si balla e piace ai giovani. Non sappiamo dove potrà posizionarsi nella classifica finale il testo “Dove si balla”, ma quello che appare abbastanza evidente è che il suo Dargen D’Amico l’abbia fatto, entrando nelle teste del pubblico per non uscirvi più.

Testo completo “La bambola" di Patty Pravo/ La cover a Sanremo 2022

TESTO COMPLETO “DOVE SI BALLA” DI DARGEN D’AMICO A SANREMO 2022: UN BRANO FRIZZANTE

Dove si balla è il testo della canzone con cui Dargen D’Amico sta concorrendo al Festival di Sanremo 2022, andiamo a leggerne il testo completo.

Mi piace la musica dance

Che pure un alieno la impara

E mi piace mi piace mi piace

Che non mi sento più giù

(Più giù)

Mi piace perché sa di te

Di quando ballavi per strada

E mi piace mi piace mi piace

Anche se non ci sei più

(6+)

Ultimamente dormo sempre anche se non sogno

Senza live con il pile sul divano

– Se dormi troppo poi ti svegli morto

Sono d’accordo…

Quindi dove andiamo?

Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine le cartoline

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla

Dai metti la musica dance

Che tremano i vetri di casa

E la sente la sente la sente

Anche un parente di giù

(Ciao zio Pino!)

Tanto domani non lavoro e dormo tutto il giorno

Ciao che fai? Quanto stai qui a Milano?

– Ma se ci scopre tu sei un uomo morto

Sono d’accordo…

Non glielo diciamo

Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine fermi al confine

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla

Finalmente ho 40 anni ed ho ancora fame

Io non parlo col mio cane ma c’è un bel legame

E sto anche vedendo una

Sono già tre sere

Per ora mangiamo assieme

Ma promette bene

E non si può fare la storia se ti manca il cibo

Tu m’hai levato tutto tranne l’appetito

Ogni tanto in lontananza sento ancora musica

Che fa

Pà para-rà pararà pa-pà

Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine le mascherine

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla

DARGEN D'AMICO, SANREMO 2022/ Botto di punti al Fantasanremo tra occhiali e fiori

© RIPRODUZIONE RISERVATA