Dove si sposeranno Federica Pellegrini e Matteo Giunta?/ “Sarà a Venezia…”

Federica Pellegrini svela dei dettagli sul matrimonio: “Sarà a fine estate…”

Federica Pellegrini e Matteo Giunta convoleranno a nozze a fine agosto. La coppia ha rilasciato un’interessante intervista al Settimanale Chi e ha rivelato dei dettagli inediti sulla cerimonia. Federica Pellegrini ha infatti rivelato che il matrimonio si terrà a Venezia a fine agosto: “Sarà a fine estate, a Venezia, vogliamo che sia divertente, saremo 150 persone, forse 160. Io me lo aspetto spettacolare, solo sposarsi lì con tutto quel panorama. La chiesa è bellissima, non era la nostra prima scelta. Con la Biennale hanno messo un’installazione dentro la chiesa che volevamo, ma anche questa che abbiamo trovato dopo è stupenda. E poi sarà una bella festa, io mi aspetto molto emozionante la prima parte…”. A seguire i preparativi delle nozze è il celebre wedding planner Enzo Miccio. Lo stesso Miccio aveva pubblicato un video su Instagram in cui riprendeva i futuri sposi e anche Federica Pellegrini aveva commentato: “Mah, chissà come sarà”.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta coroneranno il loro amore a distanza di tre anni dal loro primo incontro. Un amore tenuto fuori dal circo mediatico come ha confidato Federica Pellegrini: “Forse la decisione più giusta che abbiamo preso è stata proprio quella di dividere il percorso atletico da quello privato e personale. Io avevo avuto relazioni che anche da un punto di vista mediatico erano state importanti. Non il massimo. E poi nel nostro ambiente la storia con l’allenatore un po’ destabilizza. Sì, all’inizio non lo sapeva proprio nessuno, correva veloce il 2018”.

Tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta era nato un rapporto professionale tra nuotatrice e insegnante. Solo in un momento successivo tra loro è scoppiato l’amore: “Noi eravamo già affiatati come allenatore e atleta ed è subentrato questo amore forte, ma la nostra era già una quotidianità condivisa, per me è stato tutto naturale”, ha confidato Matteo Giunta nell’intervista al Settimanale Chi. A fare il primo passo per conquistarlo è stata però Federica Pellegrini: “Ho fatto io il primo passo e anche il secondo: il mio è stato un lavoro di fino, ci ho messo tanto a farlo smollare”. Matteo Giunta le ha poi fatto la proposta di matrimonio e per l’occasione le ha dato l’anello proprio mentre erano a Venezia all’Hotel Danieli: “Fortunatamente mi sposa questo povero ragazzo”.

Federica ha trovato in Matteo il sostegno per andare avanti anche nell’avventura olimpionica. Senza di lui, Federica ha confidato che avrebbe smesso prima: “Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa”. Non solo dunque un grande amore ma anche una persona capace di infonderle coraggio quando c’era bisogno di affrontare le sfide più difficili in vasca. Federica Pellegrini appare raggiante nelle foto pubblicate sul Settimanale Chi e a proposito di Matteo conclude: “E’ stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro”.











