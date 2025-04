L’Italia è uno di quei pochi paesi dove cultura, storia e natura si intrecciano; lo dimostra un luogo speciale della nostra penisola – Cresta Croce Monte Adamello – già prima noto per eventi bellici legati alla prima guerra mondiale oltre che per la sua magnificenza, noto ai cattolici e non solo per essere stata una tappa di Papa Wojtyla, il compianto pontefice Santo Giovanni Paolo II. Ebbene sì, in molti ricorderanno la passione per l’alpinismo del Santo Padre e di come la montagna fosse un luogo per lui di ristoro sotto ogni punto di vista. Aspetto testimoniato anche dall’amicizia con Lino Zani con il quale ha condiviso un momento iconico presso Cresta Croce Monte Adamello, dove appunto oggi si erge uno splendido crocifisso.

Questa sera su Rai Uno – 2 aprile 2025 – andrà in onda il film Non avere paura – Un’amicizia speciale con Papa Wojtyla; un’opera che ricostruisce l’amicizia tra il compianto pontefice e Lino Zani all’insegna dell’alpinismo. Nella pellicola ritroviamo proprio Cresta Croce Monte Adamello; il luogo del primo incontro tra l’alpinista e Santo Papa Giovanni Paolo II che, con Sandro Pertini, raggiunse l’alpinista donando al mondo un momento storico ed emozionante. La località, date le sue fattezze iconiche anche oltre gli aspetti geografici e naturali, attira da anni la curiosità di chi ama scoprire nuove mete scandite da storie di questo genere; ma dove si trova Cresta Croce Monte Adamello e come raggiungerla?

Cresta Croce Monte Adamello, gli itinerari per raggiungerla e dove si trova

Nel merito di dove si trova Cresta Croce Monte Adamello e come raggiungerla è bene specificare che si tratta di una vetta piuttosto imponente ed è dunque necessario essere attrezzati e guidati per essere sicuri di osservare il percorso migliore. Non a caso, la meta in questione ha accolto l’alpinista Lino Zani e – come anticipato – il compianto Papa Wojtyla. Dal punto di vista geografico, ci troviamo nella parte centrale delle Alpi Retiche, precisamente nei pressi della provincia di Brescia e dunque nella zona Nord della Lombardia. L’altura è di circa 700 metri e pare non sia possibile seguire un percorso naturale per raggiungere la vetta. Per arrivare a Cresta Croce Monte Adamello esistono dunque diversi itinerari, chiaramente guidati e ben distribuiti, che permettono ad alpinisti ed escursionisti di raggiungere il luogo suggestivo.