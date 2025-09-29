Tutto sulla nuova casa del Grande Fratello: dove si trova? Tante novità per i concorrenti tra stanze segrete, comfort e arredi contemporanei

Grande Fratello, dove si trova la casa? L’ultimo trasloco in una zona più grande: tutte le novità

Manca davvero pochissimo all’inizio del Grande Fratello Nip 2025 e c’è grande curiosità di scoprire i concorrenti e, soprattutto, la nuova casa. Quest’anno la produzione ha deciso di spostare le registrazioni nei Lumina Studios, a Roma Nord. Un’area che ha permesso al Grande Fratello di estendere i propri orizzonti, avendo allestito non solo una casa ma un vero e proprio villaggio che si estende su quasi 1800 metri quadrati.

Insomma, la casa del nuovo Grande Fratello è una delle novità più succulente di quest’edizione. Stando alle anticipazioni, la casa si presenta decisamente rinnovata rispetto al passato. Lo stile si preannuncia decisamente più fresco e moderno rispetto alle ultime edizioni, grazie anche a nuove tonalità e ambienti arricchiti con oggetti decorativi.

La casa del Grande Fratello si espande ancora: sorprese e comfort per i concorrenti

Dunque, la casa del Grande Fratello fonda le sue radici sempre nella capitale, a Roma nord, ma in una zona più ampia rispetto agli ultimi anni. Dando una sbirciata alle anticipazioni relative agli interni della casa, non mancheranno la piscina, la palestra, la sauna ed una vasca da bagno gigantesca. Tra le altre possibili novità anche delle stanze segrete, oltre al Tugurio che resta uno dei luoghi più iconici del reality, così come la suite, dove i concorrenti possono godersi un po’ di privacy e un pizzico di lusso.

Nella zona esterna della casa troveremo ovviamente la mitica Arena, dove i concorrenti dovranno fronteggiare settimanalmente delle prove fisiche. Dunque, ci siamo. Questa sera si apre il sipario sulla casa del Grande Fratello. Appuntamento fissato su Canale 5 dopo le 21.30.