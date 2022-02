Dove si trova l’ospedale di Lea: Un nuovo giorno?/ Non è a Ferrara, ecco perché

Lo scorso 8 febbraio su Rai 1 ha avuto inizio una nuova fiction, Lea: Un nuovo giorno. Questa vede Anna Valle nei panni della protagonista, Lea, un’infermiera pediatrica che lavora fianco a fianco a suo marito Marco, interpretato da Giorgio Pasotti. Le puntate sono ambientate a Ferrara e l’ospedale in cui si svolgono le varie vicende è l’Estense di Ferrara, appunto.

Se questo è quanto accade nella fiction, in realtà le riprese non sono avvenute in questo ospedale. Il set ospedaliero infatti non è allestito a Ferrara, anzi, come fa notare Fanpage, molte delle riprese sono state fatte in ben altro luogo e per un motivo ben preciso. Quale?

Lea: Un nuovo giorno, ecco perché non è ambientata a Ferrara

Nonostante le riprese dall’alto nella fiction mostrino effettivamente l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara “Arcispedale Sant’Anna”, il più grande ospedale della città dell’Emilia Romagna, molte delle altre sono state fatte in set cinematografici allestiti a Roma. Questo perché la fiction è stata girata nel periodo della pandemia, cosa che ha impossibilitato girare all’interno dell’ospedale per ovvi motivi. La normativa anti-covid ha dunque trasportato le riprese a Roma; è per questo che le scene che vediamo in Lea: Un nuovo giorno, pur partendo da Ferrara, non sono effettivamente girate lì (o comunque non tutte quelle che appaiono nelle varie puntate).

