Location Champagne Peppino di Capri: ecco dove è stato girato il film Rai

Lunedì 24 marzo 2025. in prima serata su Raiuno, va in onda il film “Champagne Peppino di Capri” che racconta la vita di Peppino Di Capri e che mostra alcune delle bellezze di Capri e non solo. Il film di Raiuno, infatti, è stato girato nei luoghi che hanno segnato la vita dell’artista e che sono stati fondamentali per lui sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Da Capri e Napoli, nel film di Raiuno è la Campagna a predominare. I luoghi in cui Peppino Di Capri è nato e cresciuto, infatti, rendono il film suggestivo ed emozionante, ma dove sono state effettuate effettivamente le riprese?

Il film, girato a ottobre 2024, ha avuto come location Capri e Napoli. Sull’Isola di Capri, le riprese sono state effettuate proprio nella villa di proprietà dell’artista che ha deciso di aprire la propria casa alla regista Cinzia Th Torrini. Se nella villa sono state girate le scene che si svolgono all’interno, nella famosa Piazzetta di Capri sono state girate alcune scene fondamentali del film.

Location Champagne Peppino di Capri: Napoli e Milano

Da Capri, il set di Champagne Peppino Di Capri è stato poi spostato a Napoli. Alcune riprese sono state effettuate a villa Livardi e villa Grauso mentre presso la famosa Galleria Umberto I sono state ricreate alcune esibizioni della band Peppino di Capri e i suoi Rockers. In particolare, queste scene sono state girate al Salone Margherita, un cafè-chantant aperto nel 1890. Una città che è stata importante per la carriera di Peppino Di Capri è stata Milano che, però, ha un ruolo marginale nel film.

Sia i luoghi di Napoli che di Capri sono fondamentali per raccontare sia i successi di Peppino di Capri che la sua parte più intima come ha raccontato la regista Cinzia Th Torrini in conferenza stampa: “Ho voluto anche il lato oscuro, la parte più intima sconosciuta, con i momenti giù e le risalite perché per me, da sempre nei miei film, lo spettatore si deve emozionare, identificare e specchiarsi”.

