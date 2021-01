Dov’è stato girato Che Dio ci aiuti 6?/ Le location: Assisi, dove è nata la serie tv

Dov’è stato girato Che Dio ci aiuti 6? La location principale è ovviamente Assisi, la splendida città in provincia di Perugia e gioiello del centro Italia. Il convento degli Angeli ha traslocato per questa nuova stagione, luogo dove è nata la protagonista Suor Angela interpretata da Elena Sofia Ricci e dove vive ancora oggi suo papà. Ovviamente proprio ad Assisi il personaggio principale della serie tv ha trovato la vocazione per prendere la sua strada verso il convento e vicino a Dio. Anche stasera, quando la serie tornerà in onda, potremo assistere alle meraviglie di questa città.

Le location di Che Dio ci aiuti 6, scopriamo Assisi

Andiamo a scoprire meglio Assisi location di Che Dio ci aiuti 6. Il comune conta oltre 28mila abitanti ed è noto anche per essere stato la città in cui vissero e morirono sia Santa Chiara che San Francesco. Sono numerose le splendide chiese che la governano e che si stagliano nelle piazze centrali e nelle vie più nascoste. ovviamente la principale è la Basilica di San Francesco d’Assisi che è divisa in piano inferiore e superiore. Tra i tanti motivi di vanto ci sono però anche la Basilica di Santa Chiara, la Cattedrale di San Rufino e la Chiesa di Santa Maria Maggiore tra le altre. Fare un elenco completo di tutte le meraviglie che si trovano ad Assisi però risulta veramente complicato.



