E’ il grande giorno della finale di Wimbledon 2025, si rinnova la sfida tra Alcaraz e Sinner, che si sono giocati anche il Roland Garros poco più di un mese fa. Sull’erba di Londra arriva un’altro atto del duello tra i due fenomeni della racchetta e vista la risonanza dell’evento in Italia, è stato deciso che il match sarà visibile anche su TV8 in diretta, a partire dalle 17. Una grande e attesa sfida, con Jannik Sinner che ha raggiunto per la prima volta la finale, mentre lo spagnolo e numero due al mondo nel ranking è già uscito vincente per ben due volte dal torneo tennistico più celebre e importante al mondo.

Non solo Sky dunque, per chi si chiedesse dove vedere Alcaraz Sinner finale di Wimbledon 2025 esiste la possibilità di usufruire in chiaro di TV8, canale scelto per mandare in onda i grandi eventi sportivi in chiaro, basti pensare alla recente finale di Champions League oltre allo stesso Roland Garros.

Dove vedere Alcaraz-Sinner: possibilità anche in chiaro

Oltre alla possibilità di gustarsi la finale di Wimbledon 2025 su TV8, per tutti coloro che non fossero a casa o magari in vacanza, sarà possibile guardare la sfida tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner anche in streaming, su Sky GO e NOW, le due app di Sky che permettono di non perdere gli eventi anche dal cellulare, PC o tablet, semplicemente sfruttando la propria connessione a internet.

Le opportunità dunque sono molteplici per gli abbonati, possibilità di godere del grande appuntamento anche con la formula del 4k per gli abbonati a Sky che dispongono di un abbonamento satellitare, non wifi o streaming.