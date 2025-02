Dove vedere la diretta Bologna Milan, recupero su Dazn o Sky?

Dopo le partite infrasettimanali di Coppa Italia che hanno visto l’Inter raggiungere la finale insieme all’Empoli, vincitore della sfida con la Juventus, ritorna la Serie A ma con il recupero della nona giornata di campionato per una gara che si sarebbe dovuta giocare negli ultimi giorni di ottobre ma rimandata per l’allerta meteo che in quei giorni ha colpito l’Emilia Romagna. Per quanto riguarda il dove vedere Bologna Milan la partita sarà trasmessa in diretta da Dazn, emittente che detiene tutti i diritti per la trasmissione delle partite di Serie A, e andrà ad eliminare anche l’ultimo asterisco dalla classifica.

La partita dello Stadio Renato Dall’Ara potrà essere seguita dagli utenti di Dazn che hanno sottoscritto l’abbonamento ad uno tra i piani Standard o Plus, gli unici che garantiscono il campionato di Serie A, non verrà recuperata dal palinsesto di Sky, che ha diritto a 3 gare di campionato a settimana, e potrà essere vista sintonizzandosi sui canali Dazn o Dazn1, visibile al canale 214 di Sky, o con più facilità collegandosi alla piattaforma di streaming o al sito di Dazn.

Dove vedere la diretta Bologna Milan, le voci della partita

Avendo appreso dove vedere Bologna Milan, vale la pena ricordare che la piattaforma di streaming Dazn può essere usufruita da qualsiasi dispositivo tramite l’installazione della rispettiva applicazione dal PlayStore, AppStore o qualsiasi altro store su smartphone, computer e direttamente sulle smartTv. L’applicazione di Dazn è poi ottenibile anche su dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick.

Ad accompagnare i tifosi e tutti gli spettatori di Bologna Milan ci saranno la voce di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Marco Parolo, e sarà seguita dallo studio di commento presentato da Giorgia Rossi con i suoi ospiti. La direzione della gara è affidata a Mariani assistito da Lo Cicero e Mastrodonato, con Piccinini come quarto uomo, al VAR Di Bello e Paterna con il compito di aiutare l’arbitro a prendere le giuste decisioni per evitare nuove polemiche.

