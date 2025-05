Conclave in diretta tv e streaming: come e dove seguire l’elezione del nuovo Papa in Rai e Mediaset

I Cardinali di tutto il mondo si sono riuniti per eleggere il nuovo Papa successore di Papa Francesco e dalla Rai a Sky passando per Mediaset e Tv2000 tutte le principali emittenti italiane copriranno l’evento con dirette, speciali ed approfondimenti. Il Conclave è il rito secolare con cui da secoli tutti i Cardinali si riuniscono per eleggere il nuovo Papa, a partire da oggi, mercoledì 7 maggio 2025, si richiuderanno nella Cappella Sistina e gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sul celebre comignolo e quando avverrà l’elezione si assisterà alla fumata bianca.

Dove vedere il Conclave in diretta tv e in streaming? Per quanto riguarda la Rai a partire dalle 16.00 Rai1 proporrà lo speciale del Tg1 dal titolo Extra Omnes-Inizio del Conclave, ‘extra omnes è l’espressione che designa l’ingresso dei porporati nella Cappella Sistina e l’inizio ufficiale delle votazioni. Lo Speciale si concluderà intorno alle 18.00 circa. Invece, su Canale5 a partire dalle 16.00 Cesara Buonamici condurrà lo speciale del Tg5 Aspettando la fumata bianca, mentre su Rete4 saranno Gianluigi Nuzzi e Stefania Cavallaro a condurre lo speciale del Tg4 L’ora del Conclave, sempre a partire dalle 16.00. Su La7 lo speciale sul Conclave del TGLa7 è affidato ad Enrico Mentana ed andrà in onda poco prima delle 19.00. Su Tv2000, invece, com’è prevedibile tutte le fasi del Conclave saranno seguite in diretta.

Come e dove seguire l’elezione del nuovo Papa sulle reti Rai, Mediaset, La7 e Sky

Anche Sky seguirà con gli speciale del SkyTg24 in onda dopo le 16.00. Non è possibile seguire l’elezione del nuovo Papa con spazio e finestre dedicati nei programmi del daytime. In caso di fumata nera la programmazione proseguirà normalmente e il Conclave troverà spazio nel Tg delle 20.00 di Rai, Mediaset e La7, nei programmi di Bruno Vespa Cinque Minuti e Porta a Porta e nei programmi di Rete Quattro 4 di Sera e Fuori dal coro.

Nel caso in cui invece ci fosse ‘fumata bianca’ ed il Conclave si chiudesse direttamente oggi con l’elezione del Nuovo Papa, la programmazione della prima serata delle tre reti generaliste subirebbe delle importanti modifiche. Non andrebbero in onda le trasmissione previste come i David di Donatello su Rai1 e L’Isola dei famosi su Canale5. È possibile seguire in diretta streaming gli speciali sul Conclave e sull’elezione del Papa su Raiplay e su Mediaset Infinity.

