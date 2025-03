Dove vedere la diretta Feyenoord Inter, prima partita degli ottavi di finale

Con la giornata di oggi andrà in scena l’andata degli ottavi di finale della Champions League che alle 18.45 vedrà scendere in campo il Feyenoord, capace di battere il Milan nella doppia sfida degli spareggi, e l’Inter, classificata terza nella League Phase e quindi automaticamente qualificata al turno successivo della competizione nonché unica squadra italiana ancora qualificata. Dove vedere la partita Inter Feyenoord è quindi la domanda a cui cercheremo di rispondere così da permettere a tutti i tifosi nerazzurri e quelli neutrali di sintonizzarsi in orario per vedere lo spettacolo che si spera le due squadre metteranno in scena a Rotterdam.

La partita sarà la prima della giornata di Champions League e come ogni mercoledì sarà trasmessa dal servizio di Amazon Prime Video, che ha i diritti per trasmettere la migliore partita della giornata o in alternativa quella in cui è presente una squadra italiana. La gara d’andata sarà quindi disponibile tramite la piattaforma di streaming Prime Video rendendo non necessario sottoscrivere alcun tipo di abbonamento per poter vedere la partita.

Dove vedere la diretta Feyenoord Inter, le informazioni sulla partita di Rotterdam

Dopo aver spiegato dove vedere la partita in diretta Feyenoord Inter bisogna sottolineare che Amazon Prime Video è visibile tramite l’utilizzo di un’applicazione scaricabile su ogni tipo di dispositivo, dallo smartphone al computer passando per tablet e soprattutto smartTv, sarà possibile anche installare l’applicazione su Fire Stick Amazon e Google Chromecast da utilizzare sulle proprie televisioni. La piattaforma di streaming come già detto non necessita di un abbonamento ma per essere utilizzata necessita del collegamento con un account Amazon che usufruisce del servizio Prime dal costo di 49,90 all’anno ma con 30 giorni in omaggio alla prima attivazione.

Ad accompagnare i telespettatori ci sarà in telecronaca la voce di Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini, accompagnati da bordo campo da grandi campioni come Julio Cesar, storico portiere nerazzurro del triplete, Clarence Seedorf e Gianfranco Zola. Dopo la fine delle partite delle 21.00 poi andrà in onda il programma Highlights Show dove Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Luca Toni mostreranno e analizzeranno i gol della giornata di Champions League.