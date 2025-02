Dove vedere Feyenoord Milan in diretta tv e in streaming

Prima di capire dove vedere la diretta Feyenoord Milan questa sera andiamo a dare un occhio più approfondito sulla gara, la sfida in Olanda infatti è l’andata degli spareggi di Champions League, fase della massima competizione europea inserita nel nuovo formato della coppa in vigore da quest’anno, la League Phase ha visto qualificarsi 24 squadre, 16 delle quali si scontreranno in questo turno intermedio per poi andare ad incontrare le prime 8 classificate negli ottavi di finale. Anche in questo caso il turno è composto da due gare: una di andata, che in questo caso si giocherà al Feyenoord Stadium di Rotterdam, e una di ritorno che si terrà allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Tornando all’argomento principale ovvero dove vedere Feyenoord Milan, la partita sarà trasmessa dalle 21.00 in esclusiva sui canali di Amazon Prime Video, infatti come ormai da tre anni ogni mercoledì una partita tra le migliori in campo, o quella in cui una squadra italiana è presente, è esclusiva della piattaforma di streaming dell’azienda di e-commerce più grande del mondo, non sarà quindi necessario avere nessun tipo di abbonamento ma basterà avere a disposizione l’applicazione.

Tutte le info su dove vedere in diretta Feyenoord Milan

Dopo aver capito dove vedere la diretta Feyenoord Milan c’è da spiegare che la piattaforma di Amazon Prime Video è disponibile per l’accesso solo per i profili degli utenti che hanno l’abbonamento al servizio Prime di Amazon, fondamentale per avere una veloce consegna dei propri ordini, e che ha un costo irrisorio di 49,90 € all’anno, con 30 giorni in regalo alla prima registrazione alla fine dei quali inizierà il pagamento, e che potrebbero essere utilizzati per i non abbonati interessati comunque alla visione del match. Amazon Prime Video è visibile tramite l’applicazione scaricabile su qualsiasi tipo di dispositivo, cellulari, computer o tablet e anche per smart tv, fire stick Amazon o Chromecast Google o tramite il sito web.

Ad accompagnare i telespettatori ci saranno come sempre sulla piattaforma Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini in telecronaca e come inviati da bordocampo un parterre d’eccezione formato da grandi ex campioni come Clarence Seedorf, Claudio Marchisio e Julio Cesar. Al termine della partita poi andrà in onda Highlights Show con Marco Cattaneo, Luca Toni e Federico Balzaretti , il programma che mostrerà tutti i gol della serata di Champions League