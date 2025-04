Dove vedere Il Turco con Can Yaman: data di messa in onda, in streaming su Mediaset Infinity ed on demand

Finalmente ci siamo e dopo una serie infinita di spostamenti che hanno causato anche l’ira di Can Yaman che si è duramente sfogato contro i continuai spostamenti. Questa sera va in onda la prima puntata de Il Turco, serie tv con Can Yaman e Greta Ferro, produzione internazionale e già esportata in vari Paesi europei e non solo. Quando va in onda Il Turco e dopo è possibile vederlo in tv? La serie tv con protagonista Cana Yaman, Greta Ferro ed altri protagonisti è composta da sei episodi suddivisi in due puntate.

La prima puntata sta andando in onda questa sera mentre la seconda ed ultima andrà in onda martedì 18 aprile 2025 con il gran finale sempre a partire dalle 21.30 circa. Dove vedere Il Turco in streaming? È possibile seguire la puntata anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity in diretta streaming mentre dopo la messa in onda gli episodi rimarranno nel catalogo e saranno consultabili on demand. Per farlo basterà accedere alla piattaforma da browser o tramite l’app ufficiale, disponibile per iOS e Android. Smart TV, PC, tablet e smartphone.

Quando e dove vedere Il Turco, la fiction di Canale5: le puntate non saranno sempre disponibili su Mediaset Infinity?

Inizialmente prevista per il 25 e il 27 marzo, successivamente posticipata al 27 e 28, l’attesa serie tv è stata nuovamente rimandata (ad aprile). Inizialmente, inoltre, sarebbe stato possibile vedere Il Turco, la nuova fiction di Canale 5 in streaming su Mediaset Infinity solo per un periodo limitato. Tutti i sei episodi della serie sarebbero stati disponibili sul sito Tutti e sei gli episodi saranno disponibili solo dal 29 marzo all’11 aprile 2025, gratuitamente. Con la posticipazione della data di messa in onda, tuttavia, non è chiaro se la disponibilità delle puntate sarà ancora limitata per un certo periodo.