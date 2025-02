Prosegue il lungo percorso della Champions League e con l’arrivo di questo martedì 11 febbraio 2025 possiamo finalmente scoprire deve vedere Juve PSV contendersi un ambito ticket per gli ottavi di finale del più importante campionato europeo: quello odierno – è bene chiarirlo per chi fatica a stare dietro a tutte le frequenti partite – è ‘solamente’ il playoff di andata della Champions per i bianconeri e gli olandesi, che disputeranno la definitiva partita di riorno solamente il prossimo 19 febbraio al Philips Stadion; mentre oggi la partita Juve PSV si disputerà in casa per la squadra torinese, precisamente all’Allianz Stadium.

Entrando subito nel merito dei dubbi su dove vedere Juve PSV in diretta e in streaming, mettiamo subito in chiaro che la partita odierna sarà trasmessa in esclusiva da Sky e non passerà su nessuno dei canali DAZN: nel dettaglio a trasmettere in chiaro il match a partire dalle ore 21:00 saranno Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport, rispettivamente corrispondenti ai canali 201, 213 e 252 del proprio decoder.

Dove vedere Juve PSV in diretta streaming: tutte le info per seguire la partita da cellulare o smart tv

Capito dove vedere Juve PSV in diretta, vale la pena precisare anche che lo streaming dell’atteso match – e volendo anche la replica dopo la fine della partita – saranno disponibili anche sulla piattaforma Sky GO e su NOW TV (anche se in quest’ultimo caso si dovrà disporre del ‘pass SPORT’): entrambe sono disponibili sotto forma di siti web o di applicazioni sia per tutti i cellulari, che per le smart tv di ultima generazione e per i vari dispositivi tipo Fire Stick Amazon e Chromecast Google.

Ad accompagnarci con il consueto commento durante la partita Juve PSV troveremo le apprezzate voci di Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi, così come a bordocampo non mancheranno i classici Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo e Gianluca Di Marzio; il tutto senza dimenticare che prima e dopo la partita di sarà – sempre sulle emittenti Sky – il Champions League Show condotto da Federica Masolin che con i suoi ospiti (tra i quali oggi troveremo anche l’ex stella juventina Alex Del Piero e Fabio Capello) commenterà la partita e i risultati.