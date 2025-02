Dove vedere la diretta Milan Feyenoord, dove trovare la diretta della partita

Nel tardo pomeriggio della giornata di oggi andrà in scena il ritorno degli spareggi del nuovo formato della Champions League e che determinerà chi potrà approdare agli ottavi di finale e raggiungere le squadre già qualificate dopo la League Phase. Dove vedere la diretta Milan Feyenoord, la prima gara di questa giornata e la prima in cui una delle nostre tre squadre italiane è coinvolta, e il cui risultato determinerà il futuro dei rossoneri nella massima competizione europea, i prossimi obiettivi e soprattutto il giudizio di una stagione fino a questo momento deludente, la squadra di Conceiçao deve recuperare lo svantaggio della gara d’andata e vincere spinto da tutto lo San Siro.

La partita andrà in onda alle 18.45 e come tutte quelle della Champions League sarà trasmessa da Sky, che detiene i diritti della competizione, ed essendo l’unica in quella fascia oraria sarà visibile su più canali in particolare, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 253 ma sarà anche possibile seguirla tramite le piattaforme di streaming di Sky ovvero SkyGo e NowTv. La partita tra Milan e Feyenoord sarà anticipata da un lungo prepartita che inizierà alle 18.00 e che proseguirà anche dopo la fine della partita in compagnia di Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban.

Dove vedere la diretta Milan Feyenoord, chi ci sarà in telecronaca

Dopo aver capito dove vedere Milan Feyenoord c’è da specificare che per poter accedere ai servizi di Sky e quindi poter partecipare alla diretta è necessario aver sottoscritto l’abbonamento a Sky Sport dal costo di 15,90 al mese per i primi 18 mesi e che se i canali saranno visibili tramite l’aggiunta di un decoder, le applicazioni per lo streaming saranno da scaricare sulle proprie smart tv, o sui propri computer o sui propri smartphone, o altrimenti sui dispositivi come Google Chromecast e Fire Stick Amazon.

La partita di ritorno tra Mila e Feyenoord sarà accompagnata dal commento di Federico Zancan in compagnia di Luca Marchegiani come commento tecnico, al racconto del telecronista si aggiungeranno gli approfondimenti da bordocampo di Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano ed Emanuele Baiocchini. In caso di sconfitta o di pareggio il Milan non raggiungerebbe gli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo perdendo una grossa di soldi che lo aiuterebbero nella prossima finestra di mercato.

