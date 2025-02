DOVE VEDERE MILAN INTER: CANALI E ORARIO

Non ci sono solo i tifosi delle due squadre rimasti a casa a chiedersi dove vedere Milan Inter oggi, domenica 2 febbraio 2025, ma anche i tifosi delle altre squadre che sono interessati al derby della Madonnina e alla corsa scudetto, visto che i nerazzurri sono in piena lotta con il Napoli. Partiamo da un presupposto molto importante: il match non sarà disponibile solo per coloro che sono abbonati a Dazn, perché verrà trasmesso anche da Sky, e ora scopriamo in che modo.

DIRETTA/ Milan Inter (risultato 0-0) video streaming tv: esordio di Walker, c'è Calhanoglu! (2 febbraio 2025)

La partita, in programma nel pomeriggio, per quanto riguarda l’emittente satellitare, sarà trasmessa da Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, al canale 251 e sul canale che trasmette in 4K, per quanto riguarda la diretta tv.

I telespettatori saranno accompagnati da Sky, visto che sono in programma diversi programmi: da Sunday Football per il pre-partita a Sky Calcio Club per commentare invece il risultato e, più in generale, tutto il match, che sarà raccontato da Maurizio Compagnoni e commentato da Luca Marchegiani, mentre a raccogliere le indiscrezioni da bordo campo ci sono gli inviati Matteo Barzaghi, Peppe Di Stefano, Andrea Paventi e Manuel Baiocchini.

Calciomercato Milan News/ Joao Felix non così vicino, proposto anche Fagioli (oggi 2 febbraio 2025)

DOVE VEDERE MILAN INTER IN DIRETTA STREAMING

Dove vedere Milan Inter invece su Dazn? Il derby della Madonnina è trasmesso in diretta tv tramite l’applicazione disponibile sulle smart tv di ultima generazione, così come tramite le console di gioco e vari dispositivi, da Amazon Fire Tv Stick a TimVision Box, fino a Google Chromecast. In ogni caso, la partita è disponibile anche in diretta streaming.

Nel caso della piattaforma satellitare, gli abbonati possono usare l’applicazione Sky Go per seguire la sfida. Ci sono poi gli abbonati di Now Tv che allo stesso modo possono vedere la partita. Per lo streaming da pc e altri dispositivi come tablet, pc e smartphone, non c’è un’applicazione Dazn a disposizione: basta collegarsi sul sito ufficiale della piattaforma per seguire in diretta il derby. È importante precisare anche che lo streaming non è gratis, ma solo per gli abbonati a Sky o Dazn, d’altra parte c’è chi si abbona a Dazn per un mese per seguire la partita.

Pronostico Milan Inter/ Ielpo: “Inzaghi favorito, a Conceicao serve…” (Serie A 2024-2025, esclusiva)