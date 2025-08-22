Pechino Express 2025 arriva in chiaro in tv dopo il successo conseguito su Sky nelle scorse settimane: ecco dove e quando vedere le repliche.

In molti hanno già avuto modo di scoprire le mirabolanti avventure, spesso al limite dal punto di vista della sopravvivenza, delle coppie protagoniste a Pechino Express 2025. Per chi ha invece atteso la messa in onda in chiaro evitando – laddove possibile – spoiler sull’andamento del reality, arriva la notizia tanto attesa: il reality condotto da Costantino della Gherardesca e Fru è prossimo ad esordire su Tv8 con la possibilità di rivivere o scoprire per la prima volta gli accadimenti di una delle stagioni più entusiasmanti di sempre.

Concorrenti Pechino Express 2026: Perla Vatiero e Greta Rossetti nel cast?/ Spuntano ex Grande Fratello

Dove vedere Pechino Express 2025 in chiaro, e soprattutto quando? Come da tradizione – e accordi per i diritti – il reality andrà in onda a partire dal prossimo 29 agosto e terrà compagnia i fan della trasmissione con tutte le 10 tappe che hanno scandito il viaggio delle 9 coppie in gara. La location abbraccia i territori della Thailandia, Nepal e Filippine tra immagini suggestive, avventure al limite e grandi emozioni in compagnia dei protagonisti. Dopo il successo conseguito su Sky, Pechino Express 2025 arriva in chiaro su Tv8 ed è già hype alle stelle sia per chi non vuole perdersi il rewatch sia per chi assaporerà per la prima volta quanto accaduto nelle precedenti settimane.

Giulio Berruti contro Pechino Express 2025: "Tagliato scene importanti"/ "Nozze e figli? Non è un obbligo"

Pechino Express 2025 in chiaro su Tv8: quando iniziano le repliche e coppie in gara

Assodato l’arrivo in chiaro di Pechino Express su Tv8 a partire dal prossimo 29 agosto 2025 – in prima serata, 21.20 – scopriamo anche quali sono state le coppie protagoniste della stagione appena conclusa. Partendo dalle bellezze naturali delle Filippine fino ai territori suggestivi del Nepal, chi ha già seguito le avventure su Sky avrà certamente ben impresse le gesta de Le Atlantiche con Ivana Mrazova e Giaele De Donà. Seguono Jey e Checco Lillo (I Magici), Virna Toppi e Nicola Del Freo (I Primi Ballerini), Gianluca Fubelli e Federica Camba (Gli spettacolari). E ancora: I Medagliati con Jury Chechi e Antonio Rossi, I Complici con Dolcenera e Gigi Campanile, Gli Estetici con Giulio Berruti e Nicolò Maltese, Le Sorelle con Samantha e Debora Togni e infine Nathalie Guetta e Vito Bucci (I Cineasti).