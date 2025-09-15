Temptation Island e poi e poi: dove vedere lo speciale con Filippo Bisciglia e le sette coppie che hanno partecipato al reality dei sentimenti

Temptation Island e poi..e poi.. in diretta tv e streaming: come e dove seguire lo speciale con Filippo Bisciglia

L’estate è ormai conclusa, come l’edizione 2025 di Temptation Island. Però questa sera, lunedì 15 settembre, Canale 5 delizia gli appassionati del reality sentimentale con una puntata speciale. Una sorta di spin off dal titolo Temptation Island e poi e poi. Cosa è successo alle coppie dopo la fine del programma? Chi ha confermato la decisione presa nell’ultima puntata e chi invece ha rivoluzionato tutto? Lo scopriremo stasera con il primo dei due appuntamenti con Temptation Island e poi..e poi.. va in onda alle 21.20 in diretta tv su Canale 5.

Temptation Island, Sonia M. e Alessio perché si sono cancellati dall'ordine avvocati?/ Possibile futuro in tv

Lo speciale con Filippo Bisciglia e le varie coppie sarà inoltre trasmesso in contemporanea streaming, sulla piattaforma Mediaset Infinity, anche on demand. Cresce l’attesa del popolo social, che in queste ore si è naturalmente lanciato in svariate previsioni sulle coppie che hanno preso parte al programma.

Come e dove seguire Temptation Island e poi..e poi.. : cresce l’attesa social

In attesa della diretta tv di Temptation Island e poi..e poi.. Filippo Bisciglia e la pagina ufficiale del programma hanno alimentato la curiosità sui social. Con un video post pubblicato nel pre-puntata, il conduttore rilancia l’invito al pubblico e ai fan. “Filippo Bisciglia è pronto ad accogliere le sette coppie, e voi siete pronti a scoprire cos’è successo? Appuntamento a QUESTA SERA in prima serata su Canale 5 con #TemptationIsland e poi… e poi…”, si legge sulla pagina Instagram del programma.

SPECIALE TEMPTATION ISLAND 2025 OGGI 15 SETTEMBRE/ Diretta, coppie: la reazione di Ary dopo video su Valerio

Tanti i messaggi di incoraggiamento per il conduttore da parte di amici e fan sui social, ma anche tanta curiosità da parte del pubblico per scoprire chi tra le varie coppie resisterà o meno. Manca ormai pochissimo: per le sette coppie il finale è ancora tutto da scrivere.