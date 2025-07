Amadeus e Giovanna Civitillo vivono in una casa bellissima che è ormai diventata il loro nido d'amore. Stanze super lussuose per loro.

Amadeus continua a intrattenere il pubblico italiano con i suoi programmi in onda sul Nove, palinsesto che ha raggiunto dopo la sua uscita di scena dalla Rai. Per anni ha condotto e diretto il Festival di Sanremo, ma è stato anche il protagonista di Affari Tuoi, oggi egregiamente presentato da Stefano De Martino. A sostenerlo e supportarlo in ogni progetto c’è sempre stata la moglie Giovanna Civitillo, con cui condivide pezzi di vita quotidiana e lavorativa e che è ormai la sua compagna di avventure. Dalla loro storia d’amore è nato il figlio José Sebastiani, molto attivo sui social e legatissimo a entrambi i genitori.

Com’è fatta la casa di Amadeus e Giovanna

Originario di Ravenna, il conduttore ha scelto di abitare nella città di Milano insieme alla moglie e al figlio. Sui suoi profili social, spuntano infatti spesso fotografie che li ritraggono nel loro nido d’amore che, oltre ad essere super moderno, è anche molto lussuoso. Dall’abitazione c’è una vista panoramica mozzafiato da cui è possibile vedere lo skyline di Milano dai grattacieli di CityLife alla torre della Rai. La famiglia vive infatti in un appartamento posizionato al quindicesimo piano di un grattacielo che si trova vicino a Corso Sempione e che è stato realizzato in occasione dell’Expo 2010. Nelle stanze c’è una grande luminosità e a incorniciare il tutto c’è il parquet chiaro, che dà ancora di più il senso di grandezza della casa.

Non possono inoltre mancare i divani bianchi e una parete che si avvicina sempre ai toni del bianco e dell’oro, e che contraddistingue tutto il salone. All’interno della dimora ci sono diversi elementi di design che appartengono al mondo Fornasetti come il cuscino sul divano e le poltrone del salotto, rivestite con un tessuto che ricorda l’azienda. Anche la camera da letto è arredata nei toni del bianco e del dorato, con diverse fotografie appese alle pareti. La cucina è invece molto colorata, con mobili fucsia e un maxi frigo in acciaio.

Amadeus ha inoltre un’altra casa a Roma, dove lui e i suoi famigliari adorano trascorrere il proprio tempo libero. Questa dimora si trova invece al piano terra: si tratta di una villetta circondata dal verde, dove il conduttore e il figlio José giocano spesso a calcio, una passione che li accomuna. Questa la casa è arredata con uno stile classico, con mobili in legno e tantissime piante, che permettono allo showman di dedicarsi al giardinaggio. Proprio tra quelle mura Amadeus ha trascorso il lockdown insieme alla sua famiglia.