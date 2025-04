Antonella Clerici: ecco dove vive la conduttrice con la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone

Antonella Clerici, nata a Legnano, ha vissuto per anni a Roma dove ha condotto La prova del cuoco e dove ha cresciuto, per i primi anni, la figlia Maelle, nata dal suo amore, oggi finito, con Eddy Martens. Dopo l’incontro con Vittorio Garrone, la Clerici ha deciso di cambiare la propria vita lasciando definitivamente Roma per trasferirsi nella provincia insieme al nuovo compagno. Per la precisione, la conduttrice si è trasferita con tutta la famiglia in Piemonte, più precisamente nel bosco di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria.

Ascolti Tv venerdì 28 febbraio 2025: The Voice Senior asfalta Le onde del passato/ Male Avanti un Altro

La casa di Antonella Clerici è immersa nel bosco e rappresenta un sogno per tanti. Immersa nella natura, è una casa enorme, ricca di animali e di piante, in cui la figlia Maelle trova il suo rifugio di pace e in cui anche i cale della conduttrice trovano l’ambiente naturale per crescere, divertirsi e giocare.

Dove vive la casa di Antonella Clerici: ecco com’è arredata

Antonella Clerici condivide diverse immagini della sua casa sui social mostrando non solo la bellezza del suo nido d’amore, ma anche l’arredamento che, in occasione del Natale, rende l’ambiente assolutamente perfetto per il periodo. La casa è circondata dal verde in cui ci si può divertire con attività all’aria aperta come il trekking in compagnia dei cani Argo e Simba, senza dimenticare le passeggiate a cavallo. La casa presenta un ampio patio con divanetti in rafia, altalene e poltrone e gode di una vista mozzafiato sul bosco.

Antonella Clerici, chi è?/ Da The Voice Senior al retroscena su Sanremo: "Cosa mi ha chiesto Carlo Conti..."

All’interno, la casa è arredata con elementi in legno che rendono un’atmosfera rurale e naturale all’ambiente. Oltre all’immenso salone in cui predominano divani in pelle con ampie vetrati e pavimento in parquet, la casa presenta anche una palestra in cui la conduttrice è solita allenarsi prima di raggiungere gli studi Rai per condurre E’ sempre mezzogiorno e un’ampia cucina in cui, invece, la figlia Maelle si diletta a preparare dolci, la sua passione.

Vittorio Garrone, chi è il compagno di Antonella Clerici/ Lei: "Non ci lasceremo mai perché..."