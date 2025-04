Carlo Conti: dove vive con la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo

Carlo Conti, protagonista indiscusso della televisione italiana e conduttore di punta della Rai, quando non lavora trascorre il proprio tempo con la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo nella loro splendida casa. Conti, dopo aver avuto altre storie, è convolato a nozze con la vaccaro coronando il loro amore con la nascita di Matteo che, oggi, rappresenta il centro del loro mondo. Pur lavorando stabilmente a Roma, Conti ha scelto di far crescere il figlio nella sua Firenze. La famiglia Conti, infatti, vive in Toscana dividendosi tra l’attico medievale e la villa in collina.

Amici 24 Serale 2025, 4a puntata/ Diretta e eliminato puntata 12 aprile: Sangiovanni e Franco 126 ospiti

In realtà, come si vocifera sul web, Conti avrebbe ben quattro case: un appartamento a Roma che il conduttore utilizza durante il periodo lavorativo nella capitale e un’abitazione immersa nel verde a Castiglioncello, con vista sul mare oltre alle due già citate.

Carlo Conti: com’è arredata la villa in collina

Carlo Conti, insieme alla propria famiglia, vive soprattutto nella villa in campagna, sulle colline fiorentine, circondata da un grande giardino in cui la cagnolina di famiglia, Gina, può passeggiare e divertirsi. Da alcuni contenuti pubblicati da Carlo Conti e dalla moglie Francesca Vaccaro sui social, la villa della famiglia Conti presenta un arredamento elegante con il parquet scelto come pavimento per tutti gli ambienti. Le pareti sono bianche con le vetrate coperte da tende leggere e dai toni grigi per rendere l’ambiente sempre luminoso.

Giuseppe Carrisi, morto il giornalista Rai/ Scomparso improvvisamente all'età di 63 anni

L’arredamento, invece, è un mix tra stile moderno e rustico. L’elemento di design moderno per eccellenza è sicuramente il grande divano in pelle nera mentre più rustica è la stanza da cui Conti si collega spesso per i suoi interventi televisivi e che presenta la parete ricoperta da mattoncini in pietra. Una casa da sogno, dunque, per il conduttore e la sua famiglia.