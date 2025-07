Non solo carriera e vita lavorativa. Carlo Conti tiene molto anche alla sua sfera privata, e con moglie e figlio vive in una casa bellissima.

Il conduttore toscano rappresenta uno dei punti di riferimento per il mondo dello spettacolo e per il panorama televisivo italiano. Ha infatti raggiunto la popolarità grazie alla sua partecipazione a numerosissimi programmi televisivi tra cui L’Eredità. Sta inoltre prendendo parte, in qualità di conduttore e di co-autore, al programma Tale e Quale Show (che riscuote sempre un grandissimo successo). Numerosissime sono inoltre state le sue esperienze nel mondo dello spettacolo italiano, che l’hanno portato a diventare un volto molto amato del piccolo schermo italiano.

Ricchi e Poveri, qual è la formazione attuale e i più grandi successi/ Da "Che sarà" a "Se m'innamoro"

Com’è fatta la casa di Carlo Conti

Lui e Francesca Vaccaro – sua moglie e mamma del figlio Matteo – sono sempre più felici insieme, e nel corso degli anni hanno deciso di restare nella bellissima Toscana per restare distanti dalle luci dei riflettori. La loro casa è quindi immersa tra le colline fiorentine: si tratta di un grande attico posizionato all’interno della prestigiosa Torre de’ Ramaglianti, un edificio di epoca medievale che si trova nei pressi di Palazzo Vecchio, uno dei simboli di Firenze. L’attico, di grandissimo valore storico e architettonico, è stato acquistato nel 2010 per un valore di circa 904.000 euro.

Giacomo Buttaroni, nuovo fidanzato di Anna Tatangelo/ Chi è: dal calcio giocato al coaching

L’attico è rivestito in pietra a vista, con finestre rettangolari e archi eleganti che fanno ricordare l’architettura medievale. C’è quindi una combinazione di elementi storici e moderni, che rende la casa unica e speciale. L’appartamento misura circa 70 metri quadrati ed è stato acquistato ad un prezzo vantaggioso, partendo da un’asta con una base di 800 mila euro, rispetto a un valore iniziale stimato di 1,2 milioni. Nella prima metà del Novecento, la struttura è stata di proprietà dell’architetto Giovanni Michelucci, famoso per il suo lavoro innovativo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la torre ha invece avuto dei danni ed è stata riqualificata. A circondarla è un piccolo giardino, che dà la possibilità di avere un angolo di verde nel cuore della città. Parte della facciata è tra l’altro ricoperta di edera e crea così un contrasto con la pietra.

Sarabanda, chi sono i campioni e cosa fanno oggi/ Dall'Uomo gatto a Coccinella

Secondo alcune fonti circolate in rete in questi ultimi anni, Carlo Conti avrebbe inoltre tre proprietà in Toscana: una villa immersa nel verde a Castiglioncello, una casa a Cercina e un attico nella storica Torre de’ Ramaglianti a Firenze, oltre a un appartamento a Roma che ha acquistato per motivi di lavoro. Ormai è noto a tutti il forte legame che c’è tra lui e il territorio della Toscana, suo luogo d’origine e che negli anni ha rappresentato il suo rifugio e il suo posto del cuore.