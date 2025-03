La casa di Caterina Balivo è un sogno ad occhi aperti, tanto che una delle stanze sembra addirittura un acquario. Ecco com’è fatta.

La conduttrice Rai è stata nominata di recente “tra le più pagate della sede Rai“. Ad affidarle questo nome ci hanno pensato le tante indiscrezioni che hanno parlato del suo stipendio da record. Pare infatti che la protagonista de La Volta Buona percepisca una cifra che avrebbe superato ogni aspettativa. Si stima che, nell’ultima stagione televisiva, lei abbia ricevuto un compenso pari a circa 250.000 euro all’anno, collocandola così in una categoria d’eccellenza e insieme a grandi personaggi del calibro di Fabio Fazio e Bruno Vespa. Anche per il suo programma Vieni da Me – di cui è stata protagonista per diversi anni – la Rai ha stanziato per la Balivo una quota compresa tra i 15.000 e i 30.000 euro.

Queste cifre da record rispecchiano insomma appieno il suo talento e la sua capacità di approcciarsi al pubblico sempre con quella leggerezza che continua a contraddistinguerla. Oltre alla sua attività lavorativa, c’è inoltre da dire che la protagonista Rai ha sempre tenuto particolarmente alla sfera privata, con un’attenzione massima soprattutto al marito e ai figli. Con loro vive d’altronde in una casa che è un vero Paradiso in Terra.

Com’è fatta la casa di Caterina Balivo

Originaria di Roma, la conduttrice ha scelto di restare nella sua città d’origine insieme al marito Guido Maria Brera e ai figli Guido Alberto e Cora. Nonostante sia molto attiva sui social, è in realtà sempre stata molto brava a tutelare la propria privacy, non rivelando mai troppi dettagli sulla sua quotidianità e su quello che succede una volta spenti i riflettori. Sul web sono poche le foto che ritraggono la casa in cui vive, anche se è ormai noto a tutti il suo buon gusto, che è venuto fuori più volte durante le sue trasmissioni giornaliere. Si sa però che la sua casa romana è stata arredata da sua sorella Sarah Balivo, che di lavoro fa l’architetto esperto in design d’interni. Tra i suoi più recenti progetti c’è anche quello realizzato per l’abitazione di Belen Rodriguez.

Per la sorella Caterina, si è quindi occupata sia della sua casa “ufficiale” che di quella al mare. Durante un’intervista rilasciata per Fanpage, l’architetto ha quindi svelato che suo cognato – marito della Balivo – ha un interesse spiccato per l’arredamento e anche una profonda sensibilità nei confronti dell’estetica in generale. “Basta poco per capire il gusto delle persone, forse è più facile quando il cliente non lo conosci perché dà meno per scontato che tu lo comprenda“. Per questo progetto si è concentrata soprattutto sull’ingresso, che rappresenta appieno la personalità della coppia e che è diventato ormai il loro “biglietto da visita“. Tonalità chiare e dei mobili radical chic: sono questi i pochi elementi che contraddistinguono la casa di Caterina Balivo, anche se a catturare l’attenzione è soprattutto una stanza molto particolare.

Caterina Balivo e quella stanza che sembra un acquario

Capita a volta che la conduttrice de La Volta Buona mostri qualche scatto della sua quotidianità e lo fa mostrandosi tra le mura della sua casa, che è tra l’altro piaciuta subito ai fan. Nonostante la sua grande riservatezza, non è mancata occasione di condividere con i followers qualche aspetto della sua vita famigliare, dato che più volte ha svelato di essere molto felice e orgogliosa della famiglia che ha costruito insieme all’uomo della sua vita. La Balivo è quindi molto innamorata della sua casa romana, anche perché al suo interno c’è un tocco speciale che le ha voluto regalare sua sorella.

Sarah ha infatti reso una camera un vero e proprio box-acquario, con una carta da parati che prende anche il soffitto. “Sembra di essere in un acquario tropicale“, ha detto lei, “Detta così sembra kitch ma in realtà non lo è, perché ha dei toni molto polverosi“. Si tratta insomma di una stanza immersiva con un effetto “wow” e d’impatto. “Con loro la sfida è stata soprattutto trovare dei dettagli“, ha continuato, “per esempio maniglie particolari“. L’architetto ha fatto delle camere immersive anche nella loro casa al mare.