Caterina Balivo, attualmente alla guida di La Volta Buona, vive in una casa da sogno dotata di ogni comfort: ecco dove si trova l’abitazione della conduttrice.

Origini napoletane, Caterina Balivo da diversi anni vive a Roma. La conduttrice è molto legata alla Campania, ma ha sempre manifestato una passione per la capitale, dove si è trasferita da quando ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Oggi è tra le conduttrici più accreditate della tv, ha alle spalle una carriera eclettica e versatile e si è messa alla prova diverse volte. Ha condotto format originali e non sempre nel suo stile, e oggi è tornata al talk quotidiano.

Da diverse stagioni è alla guida de La Volta Buona, format che va in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio di Rai Uno. Programma interessante, sempre ricco di ospiti, che ottiene dati d’ascolto non indifferenti, anche per questo la dirigenza Rai ha puntato molto su di lei. Caterina abita insieme al marito Guido Maria Brera e i due figli Guido Alberto e Cora in uno splendido appartamento romano, che si trova in una zona centrale della città.

La casa è dotata di ogni comfort e di ampi spazi e gli arredi rispecchiano appieno lo stile elegante e raffinato della conduttrice. Inoltre ha un terrazzo panoramico davvero bellissimo dove trascorrere del tempo in pieno relax e lontano dalla frenesia quotidiana. E’ uno spazio ben tenuto a cui la conduttrice tiene particolarmente. Diversamente gli interni sono ricchi di dettagli di colore e complementi d’arredo di valore e prestigio. Le nuances che prevalgono sono neutre, ma contrastate da cromature più vistose originate da vari accessori tessili.

La casa di Caterina Balivo: spazi accoglienti e vissuti quotidianamente

La zona living dell’appartamento romano di Caterina Balivo è molto grande. Ha un grande tavolo in legno, delle sedie grigie e anche i divani sono nella stessa nuance. Inoltre sono presenti vasi di fiori in argento e lampade molto particolari. I soffitti sono molto alti e il trend è tendenzialmente minimalista. A saltare all’occhio è la libreria a forma d’orso che spesso è stata mostrata nei contenuti condivisi dalla conduttrice.

La cucina è invece molto funzionale, non eccessivamente grande e dotata di ogni tipo di elettrodomestico. E’ uno spazio dove Caterina spesso si rifugia per preparare piatti particolari oltre che ai classici pasti. Le stanze sono arredate in modo sobrio anche se non mancano dettagli romantici che rispecchiano l’eleganza della Balivo. L’area notte è infatti accogliente e piacevole, e la conduttrice l’ha mostrata solo occasionalmente.

L’area notte romantica e sofisticata: il bagno padronale incanta

La stanza da letto di Caterina Balivo ha pareti con carta floreale e un letto color verde pastello. Una tonalità pacata che trasmette serenità e che rende lo spazio più grande. Tuttavia ad incantare è soprattutto il bagno padronale che è dotato di una grande vasca da bagno freestanding in stile retrò.

Un dettaglio che non passa inosservato e che rende l’ambiente decisamente originale e di valore. E’ evidente che Caterina Balivo adora concedersi un bagno di relax a fine giornata, del resto la conduttrice non ha mai nascosto quanto le piace coccolarsi nell’iconica stanza.

Impossibile non ricordare le tante dirette che ha fatto durante la pandemia proprio dal suo bagno. Non ci sono ad oggi scatti sulle stanze dei bambini anche se è possibile ipotizzare che i due abbiano due camere distinte e arredate decisamente in modo diverso. E’ tuttavia certo che ogni ambiente dell’appartamento della Balivo è vissuto appieno e in modo partecipativo da ogni membro della famiglia.