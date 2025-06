Clara è una delle cantanti più amate del momento, un giovane volto che ha saputo conquistare le luci della ribalta. Ecco dove vive l'artista

Clara Soccini, in arte Clara, vive a Milano in uno dei quartieri più rinomati, tra musica, lusso e una privacy ben custodita.

Dietro al nome d’arte Clara c’è molto più di una giovane cantante che ha conquistato il grande pubblico. C’è una ragazza di venticinque anni che si è fatta strada con talento, voce e uno stile personale che lascia il segno.

Nata a Varese nel 1999, Clara Soccini è cresciuta a Travedona Monate, un piccolo comune sempre nella stessa provincia, immersa in un contesto tranquillo che ha sicuramente contribuito a forgiare il suo carattere riservato ma determinato.

Ecco dove vive Clara

Non è un caso che, pur essendo diventata un volto noto nel panorama musicale italiano, non ami particolarmente i riflettori puntati sulla sua vita privata. Oggi Clara vive a Milano, città che ha scelto per dare forma concreta al suo sogno artistico. Il trasferimento non è stato solo un passo obbligato per chi vuole fare musica a livello professionale, ma anche una decisione di vita.

Infatti, Milano è una città che offre stimoli, opportunità e connessioni costanti, soprattutto per chi lavora nel mondo dello spettacolo. Lei ha scelto uno dei quartieri più ambiti e scenografici del capoluogo lombardo: CityLife. Un’area residenziale ultramoderna, che negli ultimi anni è diventata una vera calamita per personaggi famosi, sportivi, attori e, appunto, musicisti.

Qui, tra torri avveniristiche e condomini di design, il prezzo medio di un appartamento sfiora i 6.713 euro al metro quadro. Un investimento importante, che però garantisce privacy, sicurezza e una qualità della vita sopra la media. Non sorprende che Clara abbia trovato proprio in questo contesto il suo equilibrio tra il lavoro e gli spazi personali. CityLife, in effetti, è perfetta per chi cerca una vita cittadina intensa ma elegante, senza rinunciare al verde e alla tranquillità.

Per quanto riguarda l’amore, Clara è legata a Jacopo Neri, anche lui milanese e classe 1999. Di lui si sa poco, proprio come accade per molte altre sfumature della vita privata della cantante. Ed è giusto così. Clara ha sempre scelto di lasciare che fosse la musica a parlare per lei. Nessuna ostentazione, nessuna sovraesposizione. Solo il desiderio di far arrivare la propria voce, e le proprie parole, al cuore di chi ascolta.

Senza ombra di dubbio, la riservatezza è uno dei tratti che la rendono più autentica in un panorama musicale spesso dominato dall’apparenza. Ma dietro quella discrezione si nasconde una giovane donna che ha le idee chiarissime, e che ha già iniziato a costruire con fermezza il suo percorso. Tra il lago in cui è cresciuta e le luci della metropoli, Clara ha scelto Milano come casa e trampolino, tenendo ben salde le sue radici. E questo, forse, è uno dei segreti del suo successo.