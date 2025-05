Cristina Plevani ex GF oggi sull’Isola dei famosi, vive in una casa luminosa e piena di piante che racconta molto della sua personalità.

C’è chi la ricorda ancora come la ragazza semplice e diretta che, nella primavera del 2000, conquistò milioni di italiani varcando per prima la porta rossa del Grande Fratello. Cristina Plevani è rimasta nella memoria collettiva come la vincitrice della prima, storica edizione del reality show più discusso d’Italia.

Oggi, dopo un lungo percorso tra televisione, lavori “normali”, passioni e nuove esperienze, la ritroviamo in una veste diversa, quella di naufraga all’Isola dei Famosi, ma con lo stesso spirito genuino che aveva fatto breccia nei cuori di tutti.

La casa di Cristina Plevani

Dietro le luci dei riflettori, però, Cristina ha sempre coltivato una vita tranquilla, lontana dai clamori mondani. E infatti vive in un posto che rispecchia perfettamente la sua natura. La sua casa si trova a Iseo, in provincia di Brescia, in uno degli angoli più belli e pacifici della Lombardia. Un luogo dove il tempo sembra rallentare, ideale per chi cerca silenzio, natura e un po’ di intimità dopo l’esposizione mediatica.

La sua abitazione a Iseo, come spesso mostrato nei video e nelle foto che pubblica sul suo profilo Instagram, è accogliente e curata nei dettagli. Cristina ama gli spazi luminosi, le tinte chiare, l’arredamento sobrio ma con carattere. Lo stile è lineare, elegante, senza inutili eccessi. Ovunque si notano piante, tante piante, che sembrano fare da cornice alla quotidianità e raccontano anche un lato più materno e protettivo della sua personalità.

Un dettaglio interessante riguarda la camera da letto, che ogni tanto Cristina mostra con ironia nei suoi video, mentre scherza sul piacere di restare coricata o sul peso di doversi alzare al mattino. Il letto ha una testiera chiara, in linea con il resto della casa, e accanto si nota un mobile di legno antico che rompe la monocromia e aggiunge calore, storia, carattere. È una casa che parla senza bisogno di troppe parole, un rifugio personale che riflette il suo modo di essere oggi: più riservato, ma ancora pieno di energia e di sfumature da scoprire.

Nel tempo Cristina ha dimostrato di essere molto di più del suo esordio televisivo. È istruttrice di nuoto e fitness, ama gli animali, si diverte con lo shopping e non ha mai nascosto i suoi momenti di fragilità o autoironia. Anche adesso che è tornata sotto i riflettori con l’Isola dei Famosi, non ha perso quella spontaneità che l’ha sempre contraddistinta. Eppure, a colpire di più è come riesca a muoversi tra le luci dello showbiz e la quiete di casa sua con una naturalezza che pochi possono permettersi. Perché Cristina, alla fine, è rimasta se stessa. Ed è proprio per questo che continua a piacere.