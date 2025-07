Quando si parla di lei, si parla sicuramente di una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. Diventata famosa grazie al talent show Amici di Maria De Filippi, non ha mai smesso da allora di stupire il pubblico con la sua incredibile voce ma soprattutto con il suo modo – unico e speciale – di stare sul palco. Negli anni ha infatti preso le orme delle grandi popstar americane, e ancora oggi non smette di trasmettere quello stile musicale.

Non tutti sanno tra l’altro che lei vive in una grande casa milanese insieme al fidanzato Andrea Iannone. I due hanno condiviso il loro tetto d’amore sui rispettivi profili social.

Com’è fatta la casa di Elodie

Nonostante le sue origini romane, la cantante ha deciso ad un certo punto di abbandonare la Capitale per trasferirsi a Milano, la città che le ha dato moltissime opportunità musicali. Al momento vive infatti in un’abitazione ricca di dettagli chic e super glamour. Elodie ha in primis preferito tinteggiare le pareti di bianco, rispecchiando così le tendenze del momento, e creando così un ambiente luminoso con molta luce naturale che entrate dalle grandi vetrate. Come pavimento, l’artista ha invece optato per un parquet chiaro che, combinato con le pareti, ha reso le stanze ancora più luminose.

A catturare l’attenzione dei fan è però soprattutto il soffitto, su cui ci sono affreschi e stucchi che richiamano motivi floreali e che vanno in contrasto con lo stile moderno della tv o di altri dettagli di arredo. Elodie ha quindi preferito un mix di moderno e vintage che ha reso la casa un vero gioiellino. Nella zona living, si nota inoltre una porta finestra in stile contemporaneo e un termosifone di ghisa nera con i piedini che gli hanno regalato uno stile retrò ed elegante. Nel resto della casa ci sono inoltre dettagli che richiamano lo stile vintage con una cassettiera bianca con profili in oro e disegni sempre dello stesso colore.

Si è notato tra l’altro che Elodie ha un pianoforte a parete che si abbina perfettamente con tutta l’abitazione, dato che è del tutto bianco. Accanto c’è invece un quadro astratto che sovrasta il pianoforte. La casa di Milano della cantante ha tra l’altro un bellissimo terrazzo da cui è possibile vedere una vista panoramica sulla città. In questo spazio esterno c’è un tavolino in pietra e marmo, ma anche una pavimentazione con motivi a rombo.