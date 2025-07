Filippo Bisciglia e Pamela Camassa per loro una casa da sogno, un attico chic con arredi di gusto. Ecco dove vive il conduttore di Temptation Island

Filippo Bisciglia vive con Pamela Camassa in un attico moderno e chic nel cuore di Roma, con un terrazzo mozzafiato e uno stile impeccabile.

A Roma, in uno dei quartieri più eleganti e silenziosi della città, si trova la casa di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Una coppia affiatatissima, legata dal 2007, che ha scelto di costruire il proprio nido d’amore lontano dai riflettori ma immerso nel gusto e nella bellezza.

Non è difficile immaginare perché abbiano scelto proprio questo angolo della Capitale: tranquillo ma centrale, prestigioso senza risultare ostentato, un perfetto equilibrio tra privacy e comodità.

La casa bellissima di Filippo Bisciglia

L’abitazione si trova all’ultimo piano di un edificio signorile, ed è un attico che lascia davvero senza parole. Il primo elemento che colpisce è il terrazzo: ampio, arioso, affacciato sui tetti romani, regala una vista spettacolare che cambia colore con il passare delle ore. È il loro piccolo angolo di paradiso, dove rilassarsi, allenarsi o semplicemente sorseggiare un caffè al sole. Non è solo una casa, ma uno spazio che parla di loro, del loro modo di vivere e del loro legame.

All’interno, lo stile è moderno, ma con quel tocco personale che rende ogni ambiente vissuto e mai impersonale. Filippo e Pamela hanno puntato su un design minimalista, ma caldo. Infatti, le scelte cromatiche e materiche sono tutt’altro che fredde: il pavimento in legno pettinato e scuro dona carattere, mentre le pareti chiare e i dettagli in grigio e argento creano un contrasto elegante. L’effetto complessivo è raffinato ma accogliente, contemporaneo ma senza tempo.

La luce è un altro elemento chiave. Entra ovunque, grazie alle grandi vetrate, e valorizza ogni angolo della casa. Non c’è nulla di forzato o costruito: l’arredamento sembra nato insieme all’architettura, come se ogni pezzo fosse stato pensato esattamente per quel posto. Non mancano tocchi di lusso, certo, ma sempre dosati con misura. Una lampada di design qui, un’opera d’arte moderna lì, ma mai nulla che gridi per attirare l’attenzione.

Vivere insieme da così tanti anni ha permesso a Filippo e Pamela di creare una casa che li rappresenta al cento per cento. Non è solo un luogo dove abitano, è uno spazio che riflette il loro stile di vita, le loro passioni, la loro complicità. E senza ombra di dubbio, l’armonia tra loro si riflette anche negli ambienti che li circondano: ogni stanza racconta un pezzo della loro storia, con sobrietà, gusto e una dose di romanticismo che non guasta mai.

In un’epoca in cui tutto corre veloce e sembra essere precario, loro hanno scelto di fermarsi e costruire qualcosa di autentico, anche nelle scelte d’arredo. E forse è proprio questa la vera chicca della casa di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: non tanto lo stile impeccabile, quanto il calore reale che si percepisce appena varcata la soglia.