Fiorello è proprietario di sei case sparse in Italia, e tutte le dimore sono lussuose e fatte di dettagli chic. Ecco dove vive il comico.

Il famoso showman continua a rappresentare, anche dopo anni, una parte importante della televisione italiana. Lavora infatti con la Rai da tanto tempo, anche se ultimamente pare essersi preso una pausa dopo la fine del suo Viva Rai 2, che ha ottenuto un incredibile successo su scala nazionale ma che è ad un certo punto volto al termine. Oltre alla sua attività lavorativa, è anche un papà e un marito molto presente, tanto che di recente ha assistito al matrimonio di Olivia, la figlia di sua moglie Susanna – per cui è sempre stato un secondo papà – e che gli ha regalato anche la gioia di diventare nonno.

Nathalie Guetta choc a Belve: "Mi spiace non essere stata più zoc***a"/ "Questo aspetto non mi ha aiutata!"

Quando si spengono i riflettori, il comico adora infatti tornare tra le mura della sua casa. Di abitazioni ne ha sei, e sono tutte bellissime e piene di dettagli molto chic.

Ecco dove vive abitualmente Fiorello

Il protagonista Rai è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. Non è infatti solito condividere particolari sulla sua vita privata sui social, ma i media sono riusciti ad avere qualche informazione su dove viva. Pare infatti che la sua residenza principale si trovi a Roma, nel quartiere Lungo Tevere Flaminio, proprio nelle vicinanze delle case di Paolo Bonolis e di Amadeus. Non ci sono molti dettagli su questa dimora di Fiorello, dato che in rete non circolano tante fotografie a riguardo.

Francesco Fasano piange ad Amici 24: "Non mi sento mai abbastanza"/ "Da piccolo ho sofferto perché…"

Di certo sarà però un’abitazione piena di dettagli iconici, dato il buon gusto del conduttore e di sua moglie Susanna. In questa casa la coppia vive insieme alla loro figlia Angelica, che è apparsa in qualche occasione durante i programmi del suo papà e che sta diventando sempre più identica a lui. In realtà, quella di Roma non è l’unica abitazione dello showman, dato che possiede altre proprietà in Italia.

Dove si trovano tutte le case di Fiorello

Sua è ad esempio la casa super lussuosa in via Alberto de Giussano, nella zona di CityLife (ex sede della vecchia Fiera) di Milano. Fiorello ha inoltre un’altra abitazione a Cortina d’Ampezzo, dove c’è appunto una villa di grande valore con una vista bellissima che si affaccia sul Monte Cristallo. Sempre al Nord Italia, Fiorello ha voluto acquistare una casa a Venezia posizionata nello storico Palazzo Bernardo che si affaccia sul Canal Grande. Tra le sue case estive c’è inoltre quella in Sardegna, a Santa Margherita di Pula: si tratta di una residenza lussuosa vicino al Forte Village Resort.

Francesca Bosco, spoiler clamoroso su Amici 24/ Ecco cosa succederà ai suoi colleghi ballerini

La sua società – la Casetta Srl – controlla tra l’altro una ventina di immobili con un valore complessivo di 7.5 milioni di euro. In realtà, pare che la sua residenza preferita – soprattutto in inverno – sia proprio quella di Cortina d’Ampezzo, al cui interno ci sono 11 stanze tra cui un soggiorno, una sala da pranzo, una cucina, quattro camere da letto, due bagni, un ripostiglio e una bellissima terrazza. La villa ha un valore di più di 5 milioni di euro.