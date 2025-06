Il cantante de Il Volo ha scelto di vivere in un posto davvero meraviglioso e, infatti, ha una dimora da sogno dove ama rilassarsi

Non tutti sanno che i cantanti de Il Volo hanno deciso di vivere nei luoghi della loro infanzia, così Gianluca Ginoble – quando non è in giro per il mondo assieme ai due amici e colleghi – torna a Montepagano, una frazione di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Essendo molto social, dalle foto del cantante è possibile scorgere numerosi dettagli della sua abitazione.

Immagini auguri buon 2 giugno 2025, Festa della Repubblica/ Foto, video e GIF per i vostri messaggi

Proprio come Piero e Ignazio, ha deciso di vivere vicino alla sua famiglia. Del resto Il Volo sono conosciuti e acclamati in tutto il mondo, per cui viaggiano moltissimo e in quei rari momenti in cui staccano la spina e non sono impegnati con tour o spettacoli, è anche normale che vogliano stare con i familiari. La casa di Gianluca è davvero molto bene ed elegante, dallo stile minimal e moderno, con dettagli legati alle passioni del ragazzo.

Auguri buon 2 giugno 2025/ Frasi, citazioni e canzoni per la Festa della Repubblica

La casa di Gianluca Ginoble, una dimora immersa nel verde

Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto hanno conosciuto la celebrità quando erano ancora minorenni, partecipando al programma condotto da Antonella Clerici, Ti lascio una canzone. Da quel momento il loro successo non si è più arrestato e oggi si esibiscono sui palchi di tutto il mondo. Quando non sono in viaggio ognuno torna nelle loro case e Gianluca ha deciso di stabilirsi in una accanto a quella in cui ha vissuto quando era un bambino.

Una grande casa immersa nel verde con tanto di panorama sul mare, nello specifico sul versante della costa teramana. Ginoble condivide spesso video e immagini mentre si trova in casa sua e così è possibile sapere come è fatta e che tipo d’arredamento ha scelto. La dimora del tenore de Il Volo ha una parte esterna davvero meravigliosa, un grande giardino, con una zona attrezzata con divano, tavolo e sedie il tutto con il mare che fa da sfondo, un posto unico dove poter staccare la spina e rilassarsi lontano dai riflettori.

Dove vivono Enrico Brignano e Flora Canto: la casa degli attori

La parte interna della casa di Gianluca Ginoble ha una ampia zona giorno che affaccia proprio sulla veranda esterna e sul giardino, dai grandi finestroni si vede anche il mare ed entra moltissima luce. Il cantante ha scelto un arredamento molto moderno, alcune pareti sono nere e contrastano con alcuni mobili in oro, come un tavolino o altri dettagli. L’intero stile della casa è essenziale, il tavolo da pranzo è davvero bellissimo, con sedie che sembrano delle opere d’arte.

Le passioni di Gianluca si ritrovano in tutta la casa, non manca uno splendido pianoforte a coda, ma c’è anche un grammofono e una chitarra, a dimostrazione di quanto il tenore de Il Volo ami la musica. La casa, poi, è ricca di libri sparsi un po’ ovunque, in librerie di design o sulle mensole. Ci sono poi alcuni dettagli che non passano inosservati, come un tappeto di pelle bovina in salone e una poltroncina, che conferiscono carattere e originalità alla stanza.