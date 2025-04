Ilary Blasi: ecco dove vive la conduttrice

Ilary Blasi torna ufficialmente in onda con The Couple dopo essere stata lontana dalla tv se non per condurre Battiti Live. Un ritorno molto atteso quello della Blasi che è sempre amatissima dal pubblico che continua a seguirla con molto affetto. Sono tanti i fan che la seguono da anni e che sono sempre a caccia di nuove notizie. Tra le domande più gettonate sui social c’è quella su dove viva attualmente la Blasi dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti.

Dopo aver vissuto per anni nella villa all’Eur insieme ai figli Cristian, Chanel e Isabel e a Totti, anche dopo il divorzio, la Blasi continua a vivere nella stessa villa insieme ai figli. La villa si trova nel quartiere Eur di Roma e si tratta di una sontuosa abitazione che si estende su 1.500 metri quadrati, con oltre 25 stanze e una vasta gamma di comfort circondata da cipressi e mura bianche.

Ilary Blasi: come è fatta la villa all’Eur

Quella in cui vive Ilary Blasi con i figli non è una semplice abitazione ma una villa da sogno in cui è presente una piscina, una palestra, un campo da calcio, una spa, sala da pranzo, salone, cucina e varie camere e diversi bagni che utilizzano Ilary, i figli e i loro ospiti. Nella storie Instagram della showgirl è facile imbattersi in immagini che mostrano la sontuosa villa in cui la conduttrice ama trascorrere le sue giornate quando non lavora e quando non viaggia.

Per la presenza dell’ampio giardino, quando le giornate lo permettono, Ilary ama anche organizzare dei pranzi in famiglia a cui partecipa anche il compagno Bastian Muller con cui ha voltato definitivamente pagina dopo la fine del matrimonio con Totti dando il via ad un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.

